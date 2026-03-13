Καιρός: «Το κρύο κλείδωσε», λέει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Με λίγα φαινόμενα και περισσότερο κρύο θα κυλήσει ο καιρός του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο μετεωρολόγος του Alpha, ανήρτησε νωρίτερα στο Facebook, την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, τονίζοντας, ότι «το κρύο κλείδωσε» με την πτώση της θερμοκρασίας να γίνεται αισθητή από την ερχόμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, έγραψε:

«"Το κρύο κλείδωσε...Οι βροχές ; "

Καλό μεσημέρι!

Με καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Από τη Δευτέρα 16/3 η περιοχή μας αποκτά καιρική κινητικότητα με βροχές οι οποίες μπορεί κατά διαστήματα να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα και δείχνουν να είναι πιο πολλές στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Επιπλέον αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από την προσεχή Τετάρτη και για λίγες ημέρες. Ο υδράργυρος θα βρεθεί 5-6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Προς το παρόν κάτι ακραίο δεν φαίνεται για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, την άνοιξη όπως έχουμε πει η πρόγνωση χρειάζεται μετριοπάθεια και συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η φύση της εποχής ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές».

Καιρός: Το δελτίο πρόγνωσης από την ΕΜΥ

Στο καθιερωμένο ημερήσιο δελτίο της, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει, ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά, στη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βορειο δυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νησιά του Ιονίου. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι- απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νοτιότερα τμήματα .Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.