Σκαντζόχοιροι: Νέα ανακάλυψη για την ακοή τους - «Είναι εντυπωσιακό», δηλώνει ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Οι σκαντζόχοιροι μπορεί να επικοινωνούν με περισσότερα «μέσα» από απλά γρυλίσματα και ρουθουνίσματα, σύμφωνα με επιστήμονες που ανακάλυψαν το εύρος της ακοής τους.

Τα ζώα αυτά μπορούν να ακούσουν ήχους σε πολύ υψηλότερη συχνότητα από τους ανθρώπους, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να στέλνουν μεταξύ τους σήματα με ήχους που εμείς απλώς δεν μπορούμε να ακούσουμε.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει «καθοριστική εξέλιξη» για το ζώο, του οποίου οι πληθυσμοί μειώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Δρ Sophie Rasmussen από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν πώς να προστατεύσουν τα ζώα από «αγχωτικούς θορύβους» όταν βρίσκονται σε κέντρα περίθαλψης ή να αναπτύξουν ηχητικά απωθητικά που θα αποτρέπουν τους σκαντζόχοιρους από το να πλησιάζουν μηχανήματα που μπορεί να τους σκοτώσουν, όπως αυτοκίνητα, χλοοκοπτικές μηχανές ή θαμνοκοπτικά.

Σκαντζόχοιροι: Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές για την ακοή τους

«Ήθελα να διερευνήσω αν θα ήταν δυνατό να δημιουργηθούν στοχευμένες ηχητικές συσκευές απώθησης για σκαντζόχοιρους, επειδή οι πληθυσμοί τους μειώνονται σε όλη την Ευρώπη. Έτσι αποφασίσαμε να μετρήσουμε για πρώτη φορά την ακοή του ευρωπαϊκού σκαντζόχοιρου», λέει η Rasmussen.

Σε συνεργασία με ειδικούς στη βιοακουστική που μελετούν την ακοή στα ζώα, δημιούργησε μια σειρά από παλμούς και ήχους που αναπαρήχθησαν σε σκαντζόχοιρους από ένα κέντρο διάσωσης, ενώ τα ζώα βρίσκονταν υπό αναισθησία. Οι ερευνητές μέτρησαν τις εγκεφαλικές αντιδράσεις των ζώων για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις συχνότητες των ήχων που μπορούσαν να ακούσουν.

«Ανακαλύψαμε, προς μεγάλη μου έκπληξη και χαρά, ότι οι σκαντζόχοιροι μπορούν να ακούσουν έως και τα 85kHz», είπε η Rasmussen.

Οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν έως τα 20kHz και όλοι οι ήχοι πάνω από αυτό το όριο ονομάζονται υπέρηχοι. Οι σκύλοι μπορούν να ακούσουν έως τα 45kHz, ενώ το εύρος ακοής των γατών φτάνει έως τα 65kHz.

Αφού δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αυτιού ενός σκαντζόχοιρου, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι διαθέτει μια άκαμπτη αλυσίδα οστών που επιτρέπει στους υψηλής συχνότητας ήχους να περνούν αποτελεσματικά, με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που χρησιμοποιούν οι νυχτερίδες που βασίζονται στον ηχοεντοπισμό.

Σκαντζόχοιροι: Τι μπορεί να αλλάξει μετά από αυτή την ανακάλυψη

«Είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε στοχευμένα ηχητικά απωθητικά που δεν θα ενοχλούν εμάς ή τα κατοικίδιά μας», λέει.

Οι επιστήμονες θέλουν να βρουν έναν τρόπο να κρατούν τους σκαντζόχοιρους μακριά από τα αυτοκίνητα.

Χιλιάδες σκαντζόχοιροι πιστεύεται ότι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το είδος έχει χαρακτηριστεί σχεδόν απειλούμενο από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Η Rasmussen ελπίζει να συνεργαστεί με εταιρείες ώστε να εξεταστεί αν μπορούν να σχεδιαστούν ηχητικές συσκευές που θα απωθούν τους σκαντζόχοιρους από αυτοκίνητα, χλοοκοπτικές μηχανές ή θαμνοκοπτικά.

Ορισμένα αυτοκίνητα διαθέτουν ήδη συσκευές για την αποτροπή μεγάλων ζώων, όπως τα ελάφια.

«Αν και αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία στους σκαντζόχοιρους στους δρόμους μας, απαιτείται πιο λεπτομερής έρευνα για να κατανοηθεί η αποτελεσματικότητά τους», δήλωσε στο BBC News ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Mike Hawes.

Η Rasmussen τονίζει επίσης, ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί ποιοι συγκεκριμένοι ήχοι θα μπορούσαν να απωθήσουν τους σκαντζόχοιρους.

«Φοβούνται τις κραυγές ή θα έπρεπε να είναι ένας παλλόμενος ήχος;» λέει και υπογραμμίζει ότι η έρευνα ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση του «ηχητικού κόσμου» των σκαντζόχοιρων.

Χιλιάδες σκαντζόχοιροι μεταφέρονται κάθε χρόνο σε κέντρα περίθαλψης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μπορεί να εκτίθενται σε στρεσογόνους ήχους, όπως το βουητό μηχανημάτων που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν.

Οι σκαντζόχοιροι ενδέχεται επίσης να επικοινωνούν μεταξύ τους. «Όταν οι σκαντζόχοιροι περνούν ο ένας δίπλα από τον άλλον, μπορείς να καταλάβεις ότι αλληλεπιδρούν. Ίσως αυτό να είναι απλώς χημικές αντιδράσεις από τη μυρωδιά του άλλου», προσθέτει.

«Αλλά φανταστείτε ότι στην πραγματικότητα μιλούν ασταμάτητα μεταξύ τους και εμείς απλώς δεν μπορούμε να το ακούσουμε», προσθέτει.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biology Letters.

Με πληροφορίες από BBC



