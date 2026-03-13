Τραμπ για ηγεσία Ιράν: «Τιμή μου να τους σκοτώνω, δείτε τι θα συμβεί στους παράφρονες αλήτες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε ένα νέο «πολύ σκληρό» πλήγμα κατά του Ιράν - Σε κόκκινο συναγερμό το Τελ Αβίβ μετά από νέες επιθέσεις

The LiFO team
Ο Τραμπ προανήγγειλε νέο «σκληρό πλήγμα» κατά του Ιράν ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για 14η ημέρα / Φωτ. αρχείου EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε ένα νέο «πολύ σκληρό» πλήγμα κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες, χαρακτηρίζοντας τους ηγέτες του καθεστώτος «παράφρονες αλήτες» και υποστηρίζοντας ότι η εξόντωσή τους θα ήταν «μεγάλη τιμή».

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Τεχεράνης κάνουν λόγο για συνεχείς βομβαρδισμούς, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα κατά τη 14η ημέρα του πολέμου. Πριν από λίγο ήχησαν ξανά σειρήνες στο Τελ Αβίβ, δύο ώρες μετά τον προηγούμενο συναγερμό.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν την Παρασκευή, ενώ ισραηλινά και αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυαν διαδοχικές επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας την εντατικοποίηση της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο να σκοτώνει μέλη του ιρανικού καθεστώτος.

«Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο», έγραψε νωρίτερα το πρωί στην πλατφόρμα Truth Social.

«Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους δεν υπάρχει πλέον, πύραυλοι, drones και οτιδήποτε άλλο καταστρέφονται, ενώ οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο – δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παράφρονες αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια και τώρα εγώ, ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι αυτό!».

Νέα πλήγματα σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ

Οι επιθέσεις στην περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ένα από τα πλήγματα στην Τεχεράνη σημειώθηκε κοντά στην πλατεία δίπλα στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να εκφράσει τη στήριξή του στο ιρανικό καθεστώς.

Στην περιοχή βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια, ενώ σύμφωνα με τον Guardian, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στο Ισραήλ!» και «Θάνατος στην Αμερική!».

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα ασταθής. Υπολογίζεται ότι περίπου 800.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν εναντίον στόχων στο Ισραήλ. Παράλληλα, νέες ιρανικές επιθέσεις φέρεται να στοχοποιούν πολιτικές υποδομές σε χώρες του Κόλπου.

Μία από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα καταγράφηκε περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με ανταποκριτή της ΕΡΤ, οι καπνοί που καταγράφονται στην περιοχή προέρχονται από πλήγμα σε εργοστάσιο ξυλείας.

Το εργοστάσιο είχε κλείσει νωρίτερα και οι εργαζόμενοι είχαν αποχωρήσει από τον χώρο. Το Ισραήλ βρίσκεται αυτές τις ώρες σε κόκκινο συναγερμό, αφού ήδη από το πρωί δέχεται διαδοχικές επιθέσεις από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. 

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ δηλώνει ότι σκότωσε «αρκετούς» μαχητές της Μπασίτζ στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ «χτύπησε και εξουδετέρωσε αρκετούς στρατιώτες» της Μπασίτζ στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις στόχευσαν σημεία ελέγχου και οδοφράγματα που είχαν στηθεί στην ιρανική πρωτεύουσα.

Η Μπασίτζ είναι μια παραστρατιωτική δύναμη εθελοντών που υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς και χρησιμοποιείται συχνά για την καταστολή διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης. Οι IDF υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική τους να πλήξουν τις στρατιωτικές δομές και τα δίκτυα του Ιράν. Παράλληλα, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ότι καλεί τους πολίτες του Ιράν να διαδηλώσουν εναντίον του καθεστώτος.

Με πληροφορίες από The Guardian, BBC, ΕΡΤ

Διεθνή

