ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Νέες απειλές Τραμπ για Ιράν - Πολύ σκληρά πλήγματα «την επόμενη εβδομάδα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη Ρωσία

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ μετά τις απειλές Ιρανών αξιωματούχων να αποκλείσουν την περιοχή.

Οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

«Θα το κάνουμε εάν πρέπει. Όμως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά».

Μια ανατροπή της εξουσίας από τον λαό στο Ιράν «πιθανόν» θα γίνει, όμως «ίσως όχι τώρα», είπε ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ στην ίδια συνέντευξη.

«Όταν περιφέρονται με πολυβόλα και πυροβολούν ανθρώπους και λένε «όλοι εκείνοι που διαμαρτύρονται, θα σας βγάλουμε στους δρόμους», πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε τον Ιανουάριο στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν πως η βοήθεια των ΗΠΑ βρίσκεται «καθ’ οδόν».

Τι ανέφερε για τον Πούτιν

O Τραμπ έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, όμως άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει αντίρρηση σε αυτό.

«Πιστεύω πως είναι πιθανό πως τους βοηθούν λίγο, ναι, το φαντάζομαι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού προσθέσει: «Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;».

«Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Brian Kilmeade Show», σε ύφος που άφηνε να εννοηθεί πως δεν τον προσβάλλει η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη βοήθεια στο θέμα της άμυνας κατά των drones, όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία παράσχει τέτοια βοήθεια.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

