Το πρόγραμμα που έγινε viral: Η Μάλτα δίνει 25.000 ευρώ σε νέους για να παραδώσουν το δίπλωμα οδήγησης

Η κυβέρνηση της Μάλτας δίνει 25.000 ευρώ στους νέους της χώρας, για να μην οδηγούν / Φωτ.: Unsplash
Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στη Μάλτα έγινε viral και έφτασε μέχρι τα ελληνικά social media.

Η χώρα δίνει ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στους νέους και συγκεκριμένα 25.000 ευρώ, προκειμένου να παραδώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους για πέντε χρόνια.

Πρόκειται για το πρόγραμμα Driving Licence Surrender Scheme, το οποίο αφορά άτομα ηλικίας έως 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που διαμένουν στη Μάλτα και επιθυμούν να παραδώσουν την άδεια οδήγησής τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2026, ενώ η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει το καλοκαίρι.

Στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο Government Gazette, την επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης της Μάλτας, είναι να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που κατέχουν και χρησιμοποιούν άδεια οδήγησης και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το πρόγραμμα λειτουργεί με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) και διαθέτει προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Μάλτα: Ποιους αφορά το επίδομα των 25.000 ευρώ

Για να είναι κάποιος δικαιούχος της επιχορήγησης πρέπει:

  • να είναι έως 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (δηλαδή να μην έχει συμπληρώσει τα 31 έτη)
  • να διαμένει στη Μάλτα για τουλάχιστον 7 χρόνια κατά την ημερομηνία της αίτησης
  • να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την αίτηση, η οποία:

- δεν έχει ποτέ ανακληθεί

- δεν είναι ανακλημένη ή σε αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης

- έχουν καταβληθεί όλα τα απαιτούμενα τέλη σύμφωνα με τον κανονισμό αδειών οδήγησης από την έκδοσή της.

Επιπλέον, οι αιτούντες δεν πρέπει να διαθέτουν άδεια οδήγησης από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση άτομα που κατά την ημερομηνία της αίτησης:

  • δικαιούνται οδηγό (chauffeur), όπως πολιτικά πρόσωπα και οι σύζυγοι ή σύντροφοί τους
  • είναι δημόσιοι λειτουργοί, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών που εργάζονται σε πρεσβείες ή άλλες αποστολές, καθώς και οι σύζυγοί τους
  • έχουν εργασία που απαιτεί υποχρεωτικά την κατοχή έγκυρης άδειας οδήγησης.
 
 
 
