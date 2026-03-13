Λίβανος: Η Χεζμπολάχ έτοιμη για μια «μακρά σύγκρουση» με το Ισραήλ - Στους 773 οι νεκροί

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε, σε ομιλία πως οι ισραηλινές απειλές περί δολοφονίας του είναι «ασήμαντες».

Παράλληλα, τόνισε, αναφερόμενος στο Ισραήλ, ότι «έχουμε προετοιμαστεί για μια μακρά σύγκρουση και θα αιφνιδιαστούν στο πεδίο».

Οι δηλώσεις του ηγέτη της Χεζμπολάχ για το Ισραήλ

Στην ομιλία του που προβλήθηκε στη λιβανική τηλεόραση, ο Κασέμ χαρακτήρισε τον πόλεμο που εκτυλίσσεται «υπαρξιακή μάχη». Προτού προσθέσει: «Δεν θα δώσουμε στον εχθρό τα μέσα να πραγματοποιήσει τον στόχο του να μας εξαλείψει».

Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει να κάνει παραχωρήσεις στον εχθρό χωρίς ανταλλάγματα», ζητώντας να ανακαλέσει τις τελευταίες της αποφάσεις, μια προφανή αναφορά στο μέτρο της απαγόρευσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μία επίθεση εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, αφού η οργάνωση άνοιξε πυρ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Στους 773 οι νεκροί στον Λίβανο

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 773 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών, και έχουν τραυματίσει 1.933 άλλους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοίνωσαν οι αρχές χθες, Πέμπτη, ήταν 687 νεκροί.