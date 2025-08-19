Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Την ώρα που το Ισραήλ ανακοινώνει αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νότιο Σουδάν για την αντιμετώπιση επιδημίας χολέρας, εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς επαρκή στήριξη.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ στον διεθνή Τύπο κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα περί σχεδίου εκτοπισμού Παλαιστινίων της Γάζας στο Νότιο Σουδάν, με ορισμένα να υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ εξετάζει σχετική συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας. Η νοτιοσουδανική διπλωματία διέψευσε «κατηγορηματικά» αυτά τα σενάρια, χαρακτηρίζοντάς τα «ανυπόστατα».

«Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γκιδεόν Σαάρ, το Ισραήλ θα προσφέρει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια σε ευάλωτους πληθυσμούς της χώρας», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Το Νότιο Σουδάν, το οποίο δοκιμάζεται από επιδημία χολέρας και σοβαρές ελλείψεις πόρων, θα λάβει ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμό καθαρισμού νερού, γάντια και μάσκες, ειδικά κιτ υγιεινής για την πρόληψη της χολέρας, καθώς και δέματα με τρόφιμα.

Η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χάσκελ, είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα Τζούμπα την περασμένη εβδομάδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το Ισραήλ εξετάζει μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στο Νότιο Σουδάν

Το Ισραήλ αρνείται τη βοήθεια στη Γάζα

Την ώρα που ανακοινώνει αποστολή βοήθειας στο Νότιο Σουδάν, το Ισραήλ εξακολουθεί να περιορίζει δραστικά την ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εδώ και πάνω από 22 μήνες μαίνεται ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Στον θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων Παλαιστινίων επιβλήθηκε απόλυτος αποκλεισμός της βοήθειας από τον Μάρτιο, που χαλάρωσε μερικώς τον Μάιο και λίγο περισσότερο στα τέλη Ιουλίου, υπό το βάρος διεθνούς κατακραυγής. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για «γενικευμένο λιμό», ενώ χθες η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει «εκστρατεία λιμού εσκεμμένα» στη Γάζα, καταστρέφοντας «συστηματικά» την υγεία, την ευημερία και τον κοινωνικό ιστό του πληθυσμού.

Στο Νότιο Σουδάν, η αστάθεια και η ανασφάλεια δεν έχουν σταματήσει από την ανεξαρτησία του το 2011. Οι πολιτικές συγκρούσεις μεταξύ των ηγετών παραμένουν, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος νέου εμφυλίου πολέμου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νότιο Σουδάν: Η νέα γενιά παγιδευμένη ανάμεσα σε συμμορίες και εμφύλιο πόλεμο