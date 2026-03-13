ΗΠΑ: Δικαστής ακύρωσε την έρευνα σε βάρος του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ - Την χαρακτήρισε «προσχηματική»

Ένας ανώτερος ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον έκρινε ότι η κυβέρνηση «δεν προσκόμισε ουσιαστικά καμία απόδειξη» για να στηρίξει μια ποινική έρευνα εναντίον του προέδρου της Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ), Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με μια δικαστική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε.

Ο δικαστής απέκλεισε με την απόφαση αυτή τα αιτήματα του υπουργείου Δικαιοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η απόφαση του δικαστή για τον Τζερόμ Πάουελ

«Υπάρχουν άφθονα στοιχεία ότι ο κυρίαρχος (αν όχι ο μοναδικός) σκοπός των αιτημάτων είναι να παρενοχλήσουν και να ασκήσουν πίεση στον Πάουελ είτε να υποκύψει στον πρόεδρο είτε να παραιτηθεί και να ανοίξει το δρόμο για έναν πρόεδρο της Fed που θα το κάνει», ανέφερε ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ στη γνωμοδότησή του.

«Ένα μεγάλο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση επέδωσε αυτές τις κλητεύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό να ασκήσει πίεση στον πρόεδρό του ώστε να ψηφίσει υπέρ της μείωσης των επιτοκίων ή να παραιτηθεί. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση δεν έχει προσκομίσει ουσιαστικά κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιτρέπει την υποψία ότι ο πρόεδρος Πάουελ διέπραξε αδίκημα. Mάλιστα, οι αιτιολογήσεις της είναι τόσο αδύναμες και αβάσιμες που το Δικαστήριο δεν μπορεί παρά να συμπεράνει ότι είναι προσχηματικές», πρόσθεσε ο δικαστής.

Η αναπληρώτρια εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζινίν Πιρό, επέκρινε τον Μπόασμπεργκ ως «ακτιβιστή» δικαστή και δεσμεύτηκε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η υπόθεση

Η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης επικεντρώθηκε στην κατάθεση του Πάουελ ενώπιον του Κογκρέσου πέρυσι σχετικά με την υπέρβαση του προϋπολογισμού σε ένα έργο ανακαίνισης γραφείων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πάουελ επέκρινε την έρευνα σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα τον Ιανουάριο, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πρωτοβουλία με πολιτικά κίνητρα που αποσκοπούσε να επηρεάσει την πολιτική επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης δέχτηκε σφοδρή κριτική από το Κογκρέσο, ειδικά από σημαντικούς Ρεπουμπλικάνους που τόνισαν τη σημασία της ανεξαρτησίας της Fed.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα που είναι μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, προειδοποίησε το γραφείο της Πιρό να μην επιχειρήσει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Μπόασμπεργκ.

This ruling confirms just how weak and frivolous the criminal investigation of Chairman Powell is and it is nothing more than a failed attack on Fed independence.



We all know how this is going to end and the D.C. U.S. Attorney’s Office should save itself further embarrassment… — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) March 13, 2026

«Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει πόσο αδύναμη και αβάσιμη είναι η ποινική έρευνα εναντίον του προέδρου Πάουελ και δεν αποτελεί παρά μια αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Όλοι γνωρίζουμε πώς θα καταλήξει αυτό και η Εισαγγελία της Ουάσιγκτον θα πρέπει να γλιτώσει τον εαυτό της από περαιτέρω ταπείνωση και να προχωρήσει», δήλωσε ο Τίλις σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από ABC News

