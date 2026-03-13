ΔΙΕΘΝΗ
Η στιγμή που διακόπτεται συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών - «Ο πρόεδρος σας θέλει αμέσως»

Ο Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με δημοσιογράφο του Sky News όταν τον ενημέρωσαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ τον θέλει άμεσα στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ/Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε επειγόντως τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στον Λευκό Οίκο, ενώ εκείνος βρισκόταν στη μέση μιας συνέντευξης.

Ο 63χρονος Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο Γουίλφρεντ Φροστ του Sky News για το podcast «The Master Investor Podcast» στο υπουργείο Οικονομικών, όταν περίπου 13 λεπτά μετά την έναρξη της συζήτησης ένας συνεργάτης τον διέκοψε ξαφνικά.

«Ο πρόεδρος σας θέλει αμέσως», ακούγεται να λέει ο βοηθός στον Μπέσεντ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X. Αμέσως ένας τεχνικός αφαίρεσε το μικρόφωνο από τον Αμερικανό υπουργό, ο οποίος έφυγε από το κτήριο και επέστρεψε περίπου δύο ώρες αργότερα.

Μετά τη συνάντηση, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ «πολλά διαφορετικά ζητήματα». Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε επίσης ποια ήταν η διάθεση του προέδρου μετά την επείγουσα κλήση.

«Ο πρόεδρος είναι σε πολύ καλή διάθεση. Η αποστολή στο Ιράν εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο», απάντησε ο Μπέσεντ.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι ο έφηβος γιος του σκέφτεται να καταταγεί στον στρατό και δήλωσε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα που διαχειρίζεται την επιχείρηση:

«Μπορώ να δώσω το μεγαλύτερο κομπλιμέντο σε αυτή την ομάδα – από τον πρόεδρο Τραμπ μέχρι τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και τον υπουργό Άμυνας. Θα εμπιστευόμουν τη ζωή του παιδιού μου στα χέρια τους», είπε.

Τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ;

Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στην άνοδο του αμερικανικού δολαρίου, το οποίο έφτασε σε υψηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, ενώ άλλοι οικονομικοί δείκτες επηρεάστηκαν αρνητικά από τον πόλεμο.

Μέρος των οικονομικών αναταράξεων οφείλεται στο γεγονός ότι το ιρανικό καθεστώς, υπό τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προσπαθεί να περιορίσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αρχίσουν να συνοδεύουν διεθνή εμπορικά πλοία μέσω του στενού μόλις εξαλειφθεί ο κίνδυνος ιρανικών επιθέσεων.

«Πιστεύω ότι μόλις αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το αμερικανικό ναυτικό - ίσως μαζί με μια διεθνή συμμαχία - θα συνοδεύει πλοία στην περιοχή», είπε.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε αν το θέμα της ναυτικής συνοδείας πλοίων συζητήθηκε όταν κλήθηκε επειγόντως στον Λευκό Οίκο.
«Αυτά είναι δικά σας λόγια, όχι δικά μου», απάντησε.

Αργότερα αποκάλυψε ότι η επιχείρηση έχει κοστίσει στις ΗΠΑ περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνοντας όμως ότι για τον Τραμπ «κανένα κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο».

