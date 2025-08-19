Γάζα: Τι σημαίνει η αποδοχή από τη Χαμάς της νέας πρότασης για εκεχειρία;

Αξιωματούχοι της Χαμάς αποδέχθηκαν πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση περίπου των μισών από τους περίπου 20 εν ζωή Ισραηλινών ομήρων.

Η προτεινόμενη συμφωνία ακολουθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και Αιγυπτίων και Καταρινών αξιωματούχων που διεξάγονταν τις τελευταίες ημέρες στο Κάιρο.

Η νέα πρόταση εκεχειρίας που αποδέχθηκε η Χαμάς περιλαμβάνει αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων για 60 ημέρες και, σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βήμα προς μια γενική συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναστολής, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αποφυλακιστούν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Η απάντηση Νετανιάχου

Η προοπτική εξέλιξης στις μακρόχρονες διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία εμφανίζεται τη στιγμή που η Αίγυπτος – μακροχρόνια βασικός μεσολαβητής μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ – έχει αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες, ενώ το Ισραήλ απειλεί με μεγάλη νέα στρατιωτική επιχείρηση για τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, που θα μπορούσε να εκτοπίσει έως και 1 εκατομμύριο Παλαιστινίους.

Η πρόταση αναμενόταν να παρουσιαστεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα, αν και ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται πλέον για μερικές συμφωνίες, λέγοντας πως θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, αφοπλιστεί και αποδεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Ρεαλιστικά, ωστόσο, ο τελευταίος γύρος συνομιλιών – τον οποίο Άραβες μεσολαβητές υποστηρίζουν ότι έχει καλύψει σε μεγάλο βαθμό προηγούμενες ισραηλινές αντιρρήσεις και βασίζεται σε αμερικανικό σχέδιο-πλαίσιο – αναμένεται να τροφοδοτήσει μια τεταμένη πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ, όπου επικρατούν αυξανόμενες και έντονες κοινωνικές και πολιτικές διαιρέσεις.

Ο Νετανιάχου έχει δεχθεί δημόσια αμφισβήτηση από ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι ζωές των εναπομεινάντων ομήρων θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν σε περίπτωση νέας επίθεσης για την κατάληψη της Γάζας – προειδοποιήσεις που έχουν ενισχύσει τις μαζικές διαδηλώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Ενέκρινε ο στρατός το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης να καταλάβει τη Γάζα έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, καθώς το Ισραήλ δέχεται εντεινόμενη διεθνή πίεση για την αυξανόμενη πείνα στη Γάζα, για την οποία κατηγορείται, και για κατηγορίες περί γενοκτονίας.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Αίγυπτο με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Καταρινού πρωθυπουργού Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, του επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών και εκπροσώπων των παλαιστινιακών παρατάξεων στη Γάζα, που δέχονται πιέσεις να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ενώ ο Νετανιάχου έλαβε τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα για την «αντιμετώπιση και ήττα της Χαμάς», το τεράστιο μέγεθος των διαδηλώσεων στο Ισραήλ την Κυριακή – με τη συμμετοχή περισσότερων από 400.000 ανθρώπων – έδειξε αυξανόμενη κόπωση στη χώρα σχετικά με τον πόλεμο και οργή για τις χαμένες ευκαιρίες απελευθέρωσης των ομήρων.

Σε απάντηση στις διαδηλώσεις, ο Νετανιάχου, που καταζητείται από το διεθνές ποινικό δικαστήριο για κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα, κατηγόρησε όσους συμμετέχουν ότι ενισχύουν τη Χαμάς.

Σε δήλωσή του ανέφερε: «Οι άνθρωποι που σήμερα ζητούν τον τερματισμό του πολέμου χωρίς την ήττα της Χαμάς, όχι μόνο σκληραίνουν τη στάση της Χαμάς και απομακρύνουν την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά διασφαλίζουν επίσης ότι οι θηριωδίες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν ξανά και ξανά, και ότι οι γιοι και οι κόρες μας θα πρέπει να πολεμούν ξανά και ξανά σε έναν ατελείωτο πόλεμο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

»Επομένως, για να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση των ομήρων μας και για να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά και να νικήσουμε τη Χαμάς».

Με 50 ομήρους να παραμένουν ακόμη στη Γάζα – εκ των οποίων περίπου 20 θεωρείται ότι είναι εν ζωή – κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που αναφέρονταν στον θάνατο του Αμερικανοϊσραηλινού πολίτη Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, ο οποίος σκοτώθηκε από τους απαγωγείς του τον περασμένο Οκτώβριο μαζί με πέντε άλλους ομήρους, καθώς ισραηλινά στρατεύματα πλησίαζαν τον χώρο όπου κρατούνταν.

Τα πλακάτ επαναλάμβαναν ένα συναίσθημα που εξέφρασε ο πατέρας του Γκόλντμπεργκ-Πολίν στην κηδεία του γιου του – «Η μνήμη σου να είναι επανάσταση» – προσαρμογή της γνωστής εβραϊκής έκφρασης συλλυπητηρίων: «Η μνήμη σου να είναι ευλογία».

Απαντώντας στις δηλώσεις του Νετανιάχου, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, λέγοντας: «Έχουν σαπίσει στη Γάζα για 22 μήνες, στη δική σου θητεία».

Ο Νετανιάχου δέχθηκε επίσης δριμεία κριτική από τον ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης «Δημοκράτες», Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος τον χαρακτήρισε άνθρωπο που «ψεύδεται όπως αναπνέει». Δήλωσε: «Ο άνθρωπος που ξανά και ξανά αρνιόταν να εξοντώσει τους ηγέτες της Χαμάς πριν την 7η Οκτωβρίου, που διοχέτευε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ για να χρηματοδοτούνται τα τούνελ και τα όπλα που απειλούν τους ομήρους μας.

»Αυτός είναι ο ίδιος Νετανιάχου που τότε ενίσχυε τη Χαμάς, και είναι αυτός που τη δυναμώνει και τώρα. Ο Νετανιάχου δεν ξέρει να νικά και δεν θέλει να απελευθερώσει τους ομήρους. Χρειάζεται έναν αιώνιο πόλεμο για να κρατηθεί στην καρέκλα του και να αποφύγει μια εξεταστική επιτροπή [για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο]».

Μπροστά στην απειλή μιας επικείμενης ισραηλινής χερσαίας επίθεσης, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις ανατολικές περιοχές της πόλης της Γάζας, που βρίσκεται υπό συνεχή ισραηλινό βομβαρδισμό, κατευθυνόμενοι προς τα δυτικά και νότια τμήματα της κατεστραμμένης περιοχής.

Με πληροφορίες από Guardian