Κέιτ Μίντλετον: «Κράτησα μυστική την εγκυμοσύνη στον Τζορτζ» κατέθεσε δημοσιογράφος της Mail on Sunday

Στη δίκη του πρίγκιπα Χάρι ισχυρίζεται ότι γνώριζε προσωπικά μυστικά μελών της βασιλικής οικογένειας αλλά επέλεξε να μην τα αποκαλύψει

Φωτ. αρχείου Getty Images
Η Σαρλότ Γκρίφιθς, συντάκτρια της Mail on Sunday, δήλωσε στο δικαστήριο ότι έμαθε για την εγκυμοσύνη της Κέιτ Μίντλετον σε μια ιδιωτική κοινωνική εκδήλωση, αλλά επέλεξε να μην δημοσιεύσει την είδηση πριν από την επίσημη ανακοίνωση του παλατιού.

Η δίκη του πρίγκιπα Χάρι κατά της Associated Newspapers Limited (ANL) συνεχίζεται, με τον Δούκα του Σάσεξ να κατηγορεί τον ισχυρό εκδότη για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών.

Στις 10 Μαρτίου, η δημοσιογράφος Σαρλότ Γκρίφιθς κατέθεσε ως μάρτυρας, περιγράφοντας λεπτομέρειες γύρω από τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, φέρνοντας ως παράδειγμα την εγκυμοσύνη της Κέιτ Μίντλετον.

Η Γκρίφιθς εξήγησε ότι η πληροφορία προέκυψε σε εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε και για αυτό αποφάσισε να σεβαστεί το γεγονός.

Όπως ανέφερε, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε πάει στην εκδήλωση μόνος, ενώ η Κέιτ αντιμετώπιζε έντονη ναυτία της εγκυμοσύνης της, γεγονός που έκανε την είδηση ακόμα πιο ευαίσθητη.

Η επίσημη επιβεβαίωση από το Παλάτι του St. James ήρθε λίγες μέρες αργότερα, όταν η Κέιτ εισήχθη στο νοσοκομείο με υπερενεμία.

Η Γκρίφιθς τόνισε επίσης ότι διαχωρίζει σαφώς την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική, σημειώνοντας ότι αν μάθει κάτι σε ιδιωτική εκδήλωση, το αντιμετωπίζει ως εμπιστευτικό, ενώ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις δηλώνει πάντα την ιδιότητά της ως δημοσιογράφος.

Η ίδια ανέφερε και άλλες περιστάσεις όπου ήρθε σε επαφή με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως ένα πάρτι του πρίγκιπα Χάρι στην Ίμπιζα το 2012, και τόνισε ότι ποτέ δεν παραβίασε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που γνώρισε μέσω του κοινωνικού της κύκλου.

Η Γκρίφιθς εξήγησε ότι η απόφασή της να μην αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της Κέιτ βασίστηκε στην ηθική αρχή της διακριτικότητας και της προσωπικής ευθύνης, κάτι που συνεχίζει να τηρεί σε όλη την καριέρα της.

Με πληροφορίες από PEOPLE

