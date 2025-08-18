Θάσος: Επίθεση Ισραηλινού τουρίστα σε ντόπιους που πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης στη Γάζα

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε σε συναυλία στη Θάσο, όπου σύμφωνα με σχετική καταγγελία, Ισραηλινοί τουρίστες επιτέθηκαν σε ντόπιους ενώ αυτοί πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων.

Δύο βίντεο που κυκλοφορούν από το συμβάν δείχνουν συγκεκριμένα ένα Ισραηλινό τουρίστα να επιτίθεται με βρισιές και χειρονομίες σε γυναίκα, δηλώνοντας ταυτόχρονα «περήφανος» για τον ισραηλινό στρατό.

Όλα ξεκίνησαν όταν πολίτες από την συλλογικότητα Thasos Palestine μοίραζαν κείμενα στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τη συναυλία και επιχείρησαν να διαβάσουν το μήνυμά τους πριν ξεκινήσει η εκδήλωση στον Λιμένα Θάσου.

Μόλις όμως πήραν το μικρόφωνο δέχτηκαν άγρια επίθεση με γροθιές, σύμφωνα με την καταγγελία.

Σε ένα άλλο βίντεο, ο ίδιος Ισραηλινός τουρίστας ακούγεται να δηλώνει «περήφανος» ενώ ο κόσμος του φωνάζει «δολοφόνε παιδιών» και «φασίστα».

