Γαλλία: Νέα πυρά Μακρόν κατά Ρωσίας - Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σημερα Παρασκευή ότι η Ρωσία «κάνει λάθος» αν ελπίζει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα της προσφέρει μια αναστολή των εις βάρος της μέτρων.

Παράλληλα, υπενθύμισε την απόφαση της G7 να μην «αναθεωρήσει» την πολιτική κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο Μακρόν είχε στο Παρίσι συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Αιχμές του Μακρόν κατά της Ρωσίας

«Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της πολιτικής κυρώσεών μας έναντι της Ρωσίας. Αυτή είναι η πάγια θέση της G7 και είναι προφανώς η θέση της Γαλλίας και της Ευρώπης», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, παρά την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Ουάσιγκτον ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε οτι με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων η Ρωσία θα εξοικονομήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για το τέλος του πολέμου.

Συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι. Φωτ. ΕΡΑ

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκε ότι θα δώσει η Ευρωπαΐκή Ενωση στην Ουκρανία θα υλοποιηθεί, παρά το βέτο της Ουγγαρίας στην εκταμίευση των πρώτων δόσεων. «Αν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε εναπόκειται στο κάθε έθνος η τήρηση των δεσμεύσεων που από κοινού ανέλαβαν τα κράτη της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας τον περασμένο Δεκέμβριο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.