Σαλμάν Ρούσντι: Διασωληνωμένος με πολλαπλά τραύματα - Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης

Διασωληνωμένος, μετά από τη αιματηρή επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη, ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε – εδώ και δεκαετίες – επικήρυξη εκατομμυρίων από το Ιράν.

Ο δράστης όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Τσοτόκουα και μαχαίρωσε τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα.

Τα νεότερα για την κατάστασή του αναφέρουν πως κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ.

Τα έως τώρα στοιχεία είναι πως ο δράστης της επίθεσης του κατάφερε περί τις 10 με 15 μαχαιριές στον κορμό, το λαιμό και το πρόσωπο.

«Τα νέα δεν είναι καλά. Ο Σαλμάν μάλλον θα χάσει την όραση στο ένα του μάτι, τα νεύρα στο χέρι του κόπηκαν και το ήπαρ του τρυπήθηκε από μαχαιριά και έχει υποστεί ζημιά» ενημέρωσε ο λογοτεχνικός πράκτοράς του, ο Άντριου Γουάιλι.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, παράλληλα, προχώρησε στην ταυτοποίηση του δράστης της επίθεσης στο πρόσωπο του 24χρονου Χάντι Ματάρ, κάτοικο του Νιού Τζέρσεϊ.

Ο 24χρονος ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό, ενώ η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για πιθανές απειλές πριν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Γαλλία

Ο Λευκός Οίκος, σε σχετικό σχόλιο για την επίθεση, έκρινε πως ήταν «φρικιαστική».

«Προσευχόμαστε όλοι για την ταχεία ανάρρωσή του. Και είμαστε ευγνώμονες στους καλούς πολίτες και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας που του προσέφεραν φροντίδες τόσο άμεσα» επεσήμανε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ Σάλιβαν.

The attack on Salman Rushdie is appalling. We’re all praying for his speedy recovery. And we’re thankful to good citizens and first responders for helping him so swiftly.

Για τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο αγώνας του Σαλμάν Ρούσντι «είναι και δικός μας», «είμαστε στο πλευρό του περισσότερο παρά ποτέ».

Εξέφρασε χθες, Παρασκευή, την υποστήριξή του στον συγγραφέα. «Εδώ και 33 χρόνια, ο Σαλμάν Ρούσντι ενσαρκώνει την ελευθερία και τον αγώνα εναντίον του σκοταδισμού. Το μίσος και η βαρβαρότητα τον χτύπησαν, άνανδρα» ανέφερε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω Twitter.

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side.