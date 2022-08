Επίθεση στον συγγραφέα Salman Rushdie σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

Ο συγγραφέας Salman Rushdie δέχθηκε επίθεση καθώς βρισκόταν επί σκηνής και μιλούσε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Αυτόπτες μάρτυρες επεσήμαναν πως είδαν έναν άνδρα να τρέχει και είτε να γρονθοκοπεί είτε να μαχαιρώνει τον κ. Rushdie, ο οποίος έπεσε στο έδαφος.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση και τρέχουν στη σκηνή για να δουν πώς είναι το θύμα.

Ο δράστης φαίνεται πως έχει συλληφθεί από τις Αρχές, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία.

BREAKING: Author Salman Rushdie, the subject of an ongoing fatwa from Iran over his book Satanic Verses, sparking many death threats over the years, has been stabbed on stage at the Chautauqua Institution in New York State. pic.twitter.com/wLEWkA3xC1