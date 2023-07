Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο της δυτικής Μόσχας στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν πρόκειται για έκρηξη αγωγού θερμού νερού η οποία έχει προκαλέσει επίσης πολλούς τραυματίες.

Παράλληλα, ο δήμαρχος τόνισε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Εικόνες από βίντεο εμφανίζουν το κτίριο να έχει πλημμυρίσει. «Παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε όλα τα θύματα», τόνισε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σημειώνεται ότι το εμπορικό κέντρο, γνωστό ως Vremena Goda, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2007 και στεγάζει πάνω από 150 καταστήματα.

