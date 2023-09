Ρωσία: Συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στο Βόλγκογκραντ

Αεροσκάφος τύπου Sukhoi 24 συνετρίβη σήμερα στο Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, το ρωσικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και δεν ήταν οπλισμένο, ενώ τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους διερευνώνται.

Η συντριβή του πολεμικού αεροπλάνου σημειώθηκε σε ερημική τοποθεσία στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης με ελικόπτερα Mi-8.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της συντριβής δεν έχουν διευκρινιστεί ενώ αγνοείται η τύχη του πληρώματος του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του.

⚡️ A military plane crashed in the Volgograd region



According to preliminary data, it is about the Su-24 bomber. It crashed in Kalachevsky district five kilometers from the farm of Lozhki, according to Baza.



Russian media said that it was a training flight and the plane was… pic.twitter.com/4PdaCIH4qE