Συνελήφθη Γάλλος για κατασκοπεία σε βάρος του ρωσικού στρατού

Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν την Πέμπτη ότι συνέλαβαν έναν Γάλλο πολίτη ως ύποπτο ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ρωσικού στρατού.

Η Ερευνητική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται σοβαρά εγκλήματα, ανέφερε ότι σχηματίστηκε ποινική υπόθεση εναντίον του Γάλλου, τον οποίο δεν κατονόμασε, για παραβίαση του ρωσικού νόμου για τους «ξένους πράκτορες». Ανέφερε ότι παραβίασε ένα τμήμα του καταστατικού που τιμωρεί όσους αποτυγχάνουν να εγγραφούν ως «ξένοι πράκτορες» και εμπλέκονται στη «στοχευμένη συλλογή πληροφοριών στον τομέα των στρατιωτικών (και) στρατιωτικών-τεχνικών δραστηριοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

«Τέτοιες πληροφορίες, εάν αποκτηθούν από ξένες πηγές, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά της ασφάλειας του κράτους», ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή. Πρόσθεσε ότι ο άνδρας είχε επανειλημμένα επισκεφθεί τη Ρωσία επί αρκετά χρόνια και είχε συναντήσεις με Ρώσους πολίτες.

Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη. Κανένα σχόλιο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Παρίσι. Ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε από την Ερευνητική Επιτροπή έδειξε έναν άνδρα με τζιν και μαύρο πουκάμισο να κρατείται σε ένα εστιατόριο από αξιωματούχους ασφαλείας με μάσκες στα πρόσωπά τους, να συνοδεύεται σε ένα φορτηγό και στη συνέχεια να οδηγείται σε ένα κτίριο. Το πρόσωπο του υπόπτου ήταν θολό.

