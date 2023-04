Ρωσία: Στις φλόγες κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο που ανήκει στο υπουργείο Άμυνας στο κέντρο της Μόσχας.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το ρωσικό TASS οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Μόσχας ανέφεραν φωτιά που ξεκίνησε σε ένα από τα κτίρια του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως σημειώνεται, καπνός υψώνεται από το κτίριο στην οδό Znamenka 19. «Παρατηρείται έντονος καπνός από το παράθυρο στον τρίτο όροφο», είπε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έσπευσαν περισσότερα από 30 πυροσβεστικά οχήματα.

