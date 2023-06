Ρωσία: Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων στην πόλη Βορόνεζ

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορόνεζ στη Ρωσία δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν να σβήσουν μια δεξαμενή με καύσιμα που είχε πάρει φωτιά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 πυροσβεστικές μονάδες επιχειρούσαν στο σημείο της δεξαμενής καυσίμων που φλέγεται, δήλωσε ο Alexander Gusev στο Telegram.

Νωρίτερα το Σάββατο, ρωσική πηγή ασφαλείας είπε στο Reuters ότι μαχητές της Wagner είχαν πάρει τον έλεγχο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην πόλη Βορόνεζ, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ωστόσο την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Post ανέφερε ότι η ρωσική αεροπορία χτύπησε μια αποθήκη καυσίμων εν μέσω της ένοπλης εξέγερσης της ομάδας Wagner ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν τη δεξαμενή να φλέγεται.

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty