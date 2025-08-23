ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Ύφεση 0,3% στο β΄ τρίμηνο – Σήμα κινδύνου για την οικονομία

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το β΄ τρίμηνο, βυθίζοντας τη χώρα ξανά σε ύφεση. Τα αίτια, οι προβλέψεις και τα μέτρα της κυβέρνησης Μερτς

LifO Newsroom
Γερμανία: Ύφεση 0,3% στο β΄ τρίμηνο – Σήμα κινδύνου για την οικονομία
φωτ.: Getty
Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% στο β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη πτώση από την αρχική εκτίμηση του Ιουλίου (-0,1%). Η αναθεώρηση αντανακλά βαθύτερη κάμψη στη βιομηχανία και στις επενδύσεις.

«Η Γερμανία επέστρεψε σε ύφεση και είναι απίθανο να δούμε ουσιαστική ανάκαμψη πριν το 2026», προειδοποίησε ο Carsten Brzeski, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING.

Το ΑΕΠ έχει μειωθεί σε έξι από τα δέκα τελευταία τρίμηνα και παραμένει στα επίπεδα του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,6%, οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 1,9% και η οικοδομική δραστηριότητα 2,1%. Αντίβαρο αποτέλεσε η αύξηση 0,8% στη δημόσια κατανάλωση και 0,1% στην ιδιωτική.

Η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, τόνισε την ανάγκη για «βαθιές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις», όπως ευελιξία στα ωράρια, μείωση γραφειοκρατίας και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ήδη χαλαρώσει το «φρένο χρέους» και ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα 1 τρισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, οι μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και η δημοσιονομική επέκταση αναμένεται να στηρίξουν σταδιακά την οικονομία, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάκαμψη θα είναι περιορισμένη.

Με πληροφορίες από Financial Times

