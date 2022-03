Ρωσία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της εισβολής στην Ουκρανία - Καταστολή και χιλιάδες συλλήψεις

Σε περίπου 3.500 συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε σήμερα αστυνομία στη Ρωσία κατά τη διάρκεια των μαζικών συλλαλητηρίων που λαμβάνουν μέρος σε αρκετές ρωσικές πόλεις, στο πλαίσιο ένδειξης διαμαρτυρίας για τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με υπουργείο των Εσωτερικών της Ρωσίας που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, στις συλλήψεις συμπεριλαμβάνονται 1.500 στη Μόσχα και 750 στην Αγία Πετρούπολη.

#Russia Russians are protesting against the war. At least 1,015 people have already been detained. Mass ralies took place in Irkutsk, people gathered in Tomsk, Omsk, Ekaterinburg. Tyumen. Riot police beat protesters. pic.twitter.com/d22HTsNOKG — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 6, 2022

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, σχεδόν 10.000 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί στη Ρωσία από τις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Ο φυλακισμένος Ρώσος αντίπαλος του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι κάλεσε τους Ρώσους να διαδηλώνουν καθημερινά απαιτώντας ειρήνη, παρά τον εκφοβισμό από τις αρχές.

This is how people are detained at anti-war rallies in #Russia pic.twitter.com/CtC6KrSK8j — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Over 1000 people were already detained today all around #Russia for protests against war in #Ukraine. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/QrztlBxmpY — Integration Nightmares (@bad_immigrant) March 6, 2022

Μαριούπολη: Απέτυχε ξανά η επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων

Εν τω μεταξύ, απέτυχε νωρίτερα σήμερα και η δεύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι δεν τήρησαν την κατάπαυση πυρός.

Η εκκένωση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12:00 και για αυτό τον λόγο είχε αποφασιστεί προσωρινή κατάπαυση πυρός, από τις 10:00 έως τις 21:00, σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γκεραστσένκο δήλωσε ότι η προγραμματισμένη εκκένωση κατά μήκος των ανθρωπιστικών διαδρόμων σταμάτησε, επειδή συνεχίζεται η επίθεση.

«Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας “πράσινος διάδρομος” επειδή μόνο το αρρωστημένο μυαλό των Ρώσων αποφασίζει πότε ξεκινούν να πυροβολούν και ποιον», ανέφερε στο Telegram.

Ουκρανός στρατιώτης που μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν περικυκλώσει τη Μαριούπολη συνέχισαν να βομβαρδίζουν περιοχές που υποτίθεται ότι θα ήταν ασφαλείς.

Αξιωματούχος των αυτονομιστών του Ντονέτσκ κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι απέτυχαν να τηρήσουν την προσωρινή κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με το Interfax. Ο ίδιος δήλωσε πως μόνο περίπου 300 άνθρωποι έφυγαν από την πόλη. Νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι σχεδίαζαν να απομακρύνουν περίπου 200.000 αμάχους από τη Μαριούπολη.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από τη Μαριούπολη και τη γειτονική Βολνοβάχα απέτυχε και χθες, Σάββατο, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, οι πολίτες να παρέμειναν παγιδευμένοι υπό τους βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων.