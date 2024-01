Ριάνα-Μπριζίτ Μακρόν: Η συνάντησή τους στο Παρίσι

Η Ριάνα χθες το βράδυ πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου των Ηλυσίων μαζί με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, καθώς σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, είχαν συνάντηση με τη γαλλίδα Πρώτη Κυρία, Μπριζιτ Μακρόν.

Η συνάντηση της Ριάνα και του A$AP Rocky με την Μακρόν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο «μιας εκδήλωσης για τα Κίτρινα Νομίσματα, όπως η περσινή», σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. Οι δύο μικροί γιοι του ζευγαριού, ο RZA, ενός έτους και ο 5 μηνών Riot, δεν συνόδευσαν τους διάσημους γονείς τους.

Η 35χρονη τραγουδίστρια και ο σύντροφός της ήταν ντυμένοι απλά, φορώντας ασορτί μαύρα δερμάτινα παλτό, ενώ ο A$AP Rocky παρά τη γραβάτα και το λευκό πουκάμισο δεν αποχωρίστηκε ούτε την αλυσίδα του ούτε τα γυαλιά ηλίου.

Οι φωτογραφίες που δείχνουν τη Ριάνα με τη Μπριζίτ Μακρόν ανήρτησε σε stories στο Instagram ο τραγουδιστής Κέντζι. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί γκαλά με την παρουσία του A$AP Rocky, καθώς και του συγκροτήματος K-pop Stray Kids, της Lisa de Blackpink, τoy Maroon 5 και Gims.

Ωστόσο και πέρα από τη συνάντηση με την Μακρόν, η Ριάνα βρίσκεται στη Γαλλία για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Επίσης, προχθές βρέθηκε στην επίδειξη του οίκου Dior, όπου συνάντησε τυχαία την Νάταλι Πόρτμαν και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για εκείνη.

Rihanna & A$AP Rocky leaving the Palais de l'Élysée in Paris last night 🇫🇷 pic.twitter.com/6v0kLeQQBc