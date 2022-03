Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής καλεί τους Ρώσους να σκοτώσουν τον Πούτιν

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να δολοφονηθεί από τους Ρώσους, λέγοντας μάλιστα ότι όποιος το κάνει αυτό θα προσφέρει «μεγάλη υπηρεσία» στον κόσμο.

Αρχικά, ο Ρεπουμπλικάνος διατύπωσε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας στο Fox News, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Συνέχεια, επανέλαβε αυτή τη θέση με αναρτήσεις στο Twitter, κάνοντας αναφορά τόσο στην προδοσία του Ιουλίου Καίσαρα από τον Βρούτο, όσο και στον Κλάους φον Στάουφενμπεργκ, αρχιτέκτονα του ανεπιτυχούς σχεδίου για τη δολοφονία του Αδόλφου Χίτλερ.

«Υπάρχει Βρούτος στη Ρωσία; Υπάρχει ένας πιο επιτυχημένος στρατηγός Στάουφενμπεργκ στον ρωσικό στρατό. Ο μόνος τρόπος για να τελειώσει αυτό είναι κάποιος στη Ρωσία να βγάλει από τη μέση αυτό τον τύπο. Θα προσφέρατε μεγάλη υπηρεσία στη χώρα σας και στον κόσμο», έγραψε αρχικά ο γερουσιαστής, που θεωρείται άνθρωπος με επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά ζητήματα και εκείνα που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις.

«Οι μόνοι που μπορούν να το διορθώσουν αυτό είναι ο ρωσικός λαός. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Αν δεν θέλετε να ζήσετε στο σκοτάδι για την υπόλοιπη ζωή σας, να είστε απομονωμένη από όλο τον κόσμο, σε άθλια φτώχεια, πρέπει να αναλάβετε δράση», έγραψε σε επόμενη ανάρτησή του ο Γκρέιαμ.

