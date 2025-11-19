«Quiet, piggy»: Το σεξιστικό ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ κατά δημοσιογράφου που έγινε viral

Ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε γυναίκα δημοσιογράφο έχει γίνει τις τελευταίες ώρες viral, ενισχύοντας τις κατηγορίες ότι συνεχίζει συστηματικά να χρησιμοποιεί υποτιμητική γλώσσα όταν δέχεται πιεστικές ερωτήσεις. Το επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Air Force One, λίγο πριν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι θα στηρίξει την ψηφοφορία στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση των «Epstein files».

Όταν ρωτήθηκε για τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα email του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν—στα οποία ο Έπσταϊν τον χαρακτήριζε «επικίνδυνο», ανέφερε ότι είχε «γνωρίσει πολύ κακούς ανθρώπους, αλλά κανέναν τόσο κακό όσο ο Τραμπ» και ισχυριζόταν πως ο πρόεδρος «ήξερε για τα κορίτσια»—ο Τραμπ δήλωσε άγνοια και επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση σε άλλους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων τον Μπιλ Κλίντον. Όταν η Catherine Lucey, ανταποκρίτρια του Bloomberg στον Λευκό Οίκο, επιχείρησε να κάνει συμπληρωματική ερώτηση, ο Τραμπ στράφηκε προς το μέρος της και είπε: «Quiet. Quiet, piggy».

Αν και η ατάκα αρχικά δεν είχε μεγάλη απήχηση, μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από δημοσιογράφους και πολιτικούς και των δύο κομμάτων. Ο παρουσιαστής του CNN, Τζέικ Τάπερ, την χαρακτήρισε «αηδιαστική και εντελώς απαράδεκτη», ενώ η Γκρέτσεν Κάρλσον, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, μίλησε για «προσβλητική και εξευτελιστική συμπεριφορά». Παράλληλα, εκατοντάδες χρήστες στα social media σχολίασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιχειρεί να «σιωπήσει» γυναίκες δημοσιογράφους, ενώ χιλιάδες memes τον παρουσίαζαν ως γουρούνι. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, εντάχθηκε επίσης στο κύμα αντιδράσεων, αντιγράφοντας το επικοινωνιακό ύφος του Τραμπ στα δικά του posts.

Ο Λευκός Οίκος, απαντώντας στα αιτήματα για σχόλιο, υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος «επέδειξε ανάρμοστη και μη επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους της στο αεροπλάνο»—χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει καμία απόδειξη. Στο ερώτημα τι ακριβώς έκανε η Lucey, δεν δόθηκε απάντηση. «Αν τα δίνεις, πρέπει να μπορείς και να τα παίρνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση που δόθηκε στη Guardian.

Οι σεξιστικές επιθέσεις Τραμπ κατά δημοσιογράφων

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα πολύ πιο ευρύ μοτίβο σεξιστικών ή απαξιωτικών σχολίων του Τραμπ προς γυναίκες δημοσιογράφους τα τελευταία χρόνια. Έχει αποκαλέσει μεταξύ άλλων τη Ρόζι Ο’ Ντόνελ «big, fat pig» και την πρώην Miss Universe Αλίσια Ματσάδο «Miss Piggy», ενώ στην προεκλογική σκηνή του 2015 είχε πει για την Μεγκίν Κέλι: «Έβγαινε αίμα από τα μάτια της, αίμα από όπου να ’ναι». Το 2018, το International Women’s Media Foundation είχε ήδη καλέσει επίσημα τον Λευκό Οίκο να επιδείξει σεβασμό προς τις γυναίκες δημοσιογράφους, μετά από σειρά περιστατικών.

Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε μόλις χθες, όταν ο Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά στη δημοσιογράφο του ABC News, Mary Bruce, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο. Η Bruce ρώτησε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ στη Σαουδική Αραβία και έθεσε στον πρίγκιπα το ερώτημα της ευθύνης για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι. Ο Τραμπ την αποκάλεσε «terrible reporter», απείλησε μάλιστα το ABC με κυρώσεις και απέρριψε τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τον ρόλο του Σαλμάν στη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Στον απόηχο της viral ατάκας «Quiet, piggy», το Bloomberg εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στηρίζοντας την Catherine Lucey: «Οι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου επιτελούν κρίσιμο δημόσιο έργο, κάνοντας ερωτήσεις χωρίς φόβο και χωρίς εύνοιες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δίκαιη και ακριβή κάλυψη θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος».

Με πληροφορίες από Εuronews