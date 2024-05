Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας: «Είμαι σοκαρισμένος» δηλώνει ο Τσέχος πρωθυπουργός

Σοκαρισμένος δηλώνει ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα και η Ούρσουλα φον ντερ Λαϊεν με την επίθεση με όπλο που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Την καταδίκη της εξέφρασε και η πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Καπούτοβα.

Την επίθεση εναντίον του Ρόμπερτ Φίτσο σχολίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λαϊεν. «Καταδικάζω σθεναρά την επίθεση στον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας και υποβαθμίζουν την δημοκρατία, το πιο πολύτιμο κοινό αγαθό», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λαϊεν.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico. Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good. My thoughts are with PM Fico and his family.

Με ανάρτησή του στο X, ο Πετρ Φιάλα εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Σλοβάκο ομόλογο του Ρόμπερτ Φίτσο ενώ συμπλήρωσε: «Πρέπει αν μην ανεχόμαστε τη βία, δεν πρέπει να έχει καμία θέση στην κοινωνία».

Όπως έγινε γνωστό, η απόπειρα εναντίον του Ρόμπερτ Φίτσο έγινε στην πόλη Χάντλοβα, 150 χλμ ανατολικά της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το AP και το BBC, ο Φίτσο χαιρετούσε πολίτες έξω από το κτήριο όπου γινόταν η κυβερνητική συνεδρίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Η πρόεδρος της Σλοβακίας καταδικάζει την επίθεση με όπλο που δέχτηκε ο πρωθυπουργός της χώρας. Η Ζουζάνα Καπούτοβα, πρόεδρος της χώρας καταδίκασε την «βίαιη» επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού ενώ του ευχήθηκε περαστικά.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο δράστης έχει συλληφθεί. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, το πολιτιστικό κέντρο εκκενώθηκε. Η Ασφάλεια φρόντισε για την ασφάλεια των άλλων μελών της κυβέρνησης.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι άνδρες της ασφάλειας του Ρόμπερτ Φίτσο τον μεταφέρουν στο αυτοκίνητο με σκοπό να τον διακομίσουν στο νοσοκομείο ενώ στο δεύτερο μισό του βίντεο η κάμερα γυρίζει και φαίνονται οι αστυνομικοί που έχουν πέσει πάνω στον συλληφθέντα.

«Σοκαρισμένος» δηλώνει και ο Σάρλ Μισέλ για απόπειρα δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο.

«Είμαι σοκαρισμένος με την είδηση της επίθεσης που δέχτηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Η σκέψη μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένεια του», έγραψε σε ανάρτηση του ο Σαρλ Μισέλ.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova.



Nothing can ever justify violence or such attacks.



My thoughts are with the Prime Minister and his family.