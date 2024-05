Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Φίτσο

Άγνωστος πυροβόλησε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, μετά από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Όπως έγινε γνωστό, η απόπειρα εναντίον του Ρόμπερτ Φίτσο έγινε στην πόλη Χάντλοβα, 150 χλμ βορειοανατολικά της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το AP και το BBC, ο Φίτσο χαιρετούσε πολίτες έξω από το κτήριο όπου γινόταν η κυβερνητική συνεδρίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είχε αρχικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, έχοντας πλήρως τις αισθήσεις του σύμφωνα με το Reuters και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα, επειδή η διακομιδή του στην Μπρατισλάβα θα έπαιρνε πολλή ώρα. Αξιωματούχος του κόμματος Smer του Φίτσο επιβεβαίωσε στον Guardian ότι ο πρωθυπουργός δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιά και μπήκε στο χειρουργείο.

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 15, 2024

Ο δράστης έχει συλληφθεί. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, το πολιτιστικό κέντρο εκκενώθηκε. Η Ασφάλεια φρόντισε για την ασφάλεια των άλλων μελών της κυβέρνησης.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι άνδρες της ασφάλειας του Ρόμπερτ Φίτσο τον μεταφέρουν στο αυτοκίνητο με σκοπό να τον διακομίσουν στο νοσοκομείο ενώ στο δεύτερο μισό του βίντεο η κάμερα γυρίζει και φαίνονται οι αστυνομικοί που έχουν πέσει πάνω στον συλληφθέντα.

🇸🇰 | URGENTE: Imágenes del primer ministro eslovaco Robert Fico siendo llevado a su coche tras recibir varios disparos en un intento de asesinato. El atacante ha sido detenido. pic.twitter.com/HcxSa1FJZx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 15, 2024

Βίντεο που δημοσιεύονται στα social media δείχνουν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν άντρα, λίγο μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Φίτσο.

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony podczas próby zamachu w mieście Handlova; Strzelec został zatrzymany przez policję, a Fico został zabrany do lokalnego szpitala, a jego stan jest obecnie nieznany. pic.twitter.com/UXJGBxOz9c — Monitor Życia (@IrishGod6) May 15, 2024

Ο 59χρονος Ρόμπερτ Φίτσο είναι πρωθυπουργός από το 2023. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως πρωθυπουργός την περίοδο 2006-2010 και μεταξύ 2012-2018.

Τι λένε άνθρωποι που ήταν μπροστά στην απόπειρα εναντίον του Ρόμπερτ Φίτσο

Το σλοβακικό Journal N μίλησε με δύο άτομα που ήταν μαζί με τον Ρόμπερτ Φίτσο τη στιγμή που πυροβολήθηκε.

«Απλώς επρόκειτο να του σφίξω το χέρι», είπε ένας ηλικιωμένος.

«Όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί, κόντεψα να κουφαθώ», λέει μια γυναίκα, η οποία δεν θέλησε να δώσει το όνομά της. Δήλωσε ότι άκουσε τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς. Είδε τον Φίτσο να πέφτει στο έδαφος μπροστά της και λέει ότι παρατήρησε τραύματα με αίμα στο στήθος και το κεφάλι του. Δεν μπορεί να πει πόσο σοβαρό.

Πολιτικές αντιδράσεις για τον πρωθυπουργό Φίτσο

Στην αρχική της αντίδραση μετά από την απόπειρα πυροβολισμού, η απερχόμενη πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Καπούτοβα είπε ότι ήταν συγκλονισμένη από τη «βίαιη και άνανδρη» επίθεση στον πρωθυπουργό και του ευχήθηκε δύναμη να αναρρώσει.

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου διεκόπη επ' αόριστον, με αφορμή τον πυροβολισμό του πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος του PS Μίχαλ Σιμέτσκα είπε ότι ήταν σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος από τον πυροβολισμό του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. «Καταδικάζουμε απερίφραστα και σθεναρά κάθε βία. Πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός Φίτσο θα είναι καλά και ότι τα κίνητρα αυτής της τρομερής πράξης θα αποκαλυφθεί το συντομότερο δυνατό».

Τα κόμματα SaS και PS ακυρώνουν τη σημερινή διαμαρτυρία. Ο πρόεδρος του SaS Μπράνοσλαβ Γκρόνινγκ καλεί τους βουλευτές να μην κατηγορούν ο ένας τον άλλον για την κατάσταση. «Ακυρώνουμε τη σημερινή συγκέντρωση σχετικά με την επίθεση στον πρωθυπουργό. Καταδικάζουμε απόλυτα και σθεναρά τη βία και τον σημερινό πυροβολισμό του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Πιστεύουμε ότι θα είναι καλά. Ταυτόχρονα, καλούμε όλους τους πολιτικούς να απόσχουν από οποιεσδήποτε δηλώσεις και ενέργειες που μπορεί να συμβάλουν στην κλιμάκωση της έντασης», πρόσθεσε ο Σιμέτσκα.

Ένταση στη βουλή της Σλοβακίας μετά τον πυροβολισμό

Ένταση επικράτησε στη βουλή της Σλοβακίας μετά την είδηση ​​για τον πυροβολισμό του Ρόμπερτ Φίτσο. Ο Ρίτσαρντ Γκλούκ από το Smer μπήκε στην αίθουσα και φώναξε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι φταίνε αυτοί και είναι υπεύθυνοι για αυτό. Ο Γιόζεφ Πρότσκο, βουλευτής φώναξε μετά τον Γκλουκ: «Είσαι δημόσιος λειτουργός, φέρσου ανάλογα».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Λιούμπος Μπλάχα προσπάθησε να κατευνάσει την κατάσταση και παρακάλεσε τον Πρότσκο να μην προκαλεί, ειδικά σε μία στιγμή που έχουν πυροβολήσει τον επικεφαλής του κόμματος και της κυβέρνησης.

Διεθνείς αντιδράσεις για τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας

Ο Πετρ Φιάλα, ο Τσέχος πρωθυπουργός, είπε ότι τα νέα για τον πυροβολισμό είναι «σοκαριστικά». Ευχήθηκε στον Ρόμπερτ Φίτσο ταχεία ανάρρωση και είπε «δεν πρέπει να ανεχόμαστε τη βία, δεν πρέπει να έχει θέση στην κοινωνία».

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 15, 2024

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε: «Καταδικάζω σθεναρά τη βδελυρή επίθεση στον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πιο πολύτιμο κοινό μας καλό. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβακία καταδίκασε τον πυροβολισμό του Ρόμπερτ Φίτσο. «Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας», έγραψε σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «αυτή η φρικτή πράξη αντιπροσωπεύει μια επίθεση όχι μόνο στο άτομο, αλλά και στις δημοκρατικές αξίες και αρχές μας».

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στέκονται σταθερά ενάντια σε κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας. «Καλούμε να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για αυτό το συγκλονιστικό γεγονός και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους πιο κοντινούς στον Ρόμπερτ Φίκο», δήλωσε η Αντιπροσωπεία της ΕΚ στη Σλοβακία.

«Τίποτα δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova.



Nothing can ever justify violence or such attacks.



My thoughts are with the Prime Minister and his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

«Συγκλονίστηκα από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του φίλου μου, του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Προσευχόμαστε για υγεία και γρήγορη ανάρρωση! Ο Θεός να έχει καλά αυτόν και την πατρίδα του!

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024