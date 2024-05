Σλοβακία: Η στιγμή που μεταφέρουν τον πρωθυπουργό Φίτσο μετά τους πυροβολισμούς

Δύο άντρες της ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο φαίνονται να τον μεταφέρουν σε αυτοκίνητο, ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς εναντίον του, στην πόλη Χάντλοβα, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε αρκετές φορές από τον δράστη, ο οποίος και συνελήφθη. Άντρες της ασφάλειας μετέφεραν τον Φίτσο στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Στο κοινοβούλιο της Σλοβακίας επικρατεί αναστάτωση, μετά την είδηση για τον πυροβολισμό του Ρόμπερτ Φίκο. Ο Richard Glück από το κόμμα Smer του πρωθυπουργού, μπήκε στην αίθουσα και φώναξε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι φταίνε αυτοί και είναι υπεύθυνοι για αυτό. Ο Jozef Prochko, βουλευτής του κινήματος της Σλοβακίας, φώναξε μετά τον Glück: «Είσαι δημόσιος λειτουργός, φέρσου ανάλογα», απάντησε.

Footage shows the moment the attacker was detained by police after shooting former Slovak Prime Minister Robert Fico during a government meeting in Handlová. Investigation underway. #Slovakia #RobertFico https://t.co/BsCYVAd0Ku pic.twitter.com/tvvRF7BKcD — Sami Ullah (@SammiUllahh) May 15, 2024

Όπως μεταδίδει το τοπικό δίκτυο dennikn.sk, ο Αντρέι Ντάνκο κατηγορεί τους δημοσιογράφους για τον πυροβολισμό του Ρόμπερτ Φίτσο, δηλώνοντας πως είναι «αηδιαστικά καθάρματα».

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 15, 2024

Shocking video taken seconds after Robert Fico was shot while greeting crowds in Handlova.



The Slovak Prime Minister was then rushed to hospital, while members of the public and police detained the attacker. #Slovakia #RobertFico pic.twitter.com/hUPsMg8Ls4 — Nishan Chilkuri (@nishanchilkuri) May 15, 2024