Πυροβολισμοί στο Μέιν: Ασύλληπτος ο δράστης, εντολή στους πολίτες να μην κυκλοφορούν

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα που σκότωσε 18 άτομα και τραυμάτισε άλλα 13 μετά από πυροβολισμούς στο Μέιν το βράδυ της Τετάρτης, καθώς παραμένει ασύλληπτος.

Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη των πυροβολισμών -που είναι έφεδρος στον αμερικανικό στρατό και φέρει το όνομα Ρόμπερτ Ρ. Καρντ - σε όλο το νότιο Μέιν. Από τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές ο άνδρας νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική το καλοκαίρι.

Τα δημόσια σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα και η αστυνομία συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να κλειστούν στα σπίτια τους.

Η πολιτειακή αστυνομία εντόπισε ένα λευκό SUV με το οποίο πιστεύεται ότι ο Καρντ πήγε στην πόλη Λίσμπον, περίπου 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λιούιστον. Νωρίς το πρωί κάλεσαν τους κατοίκους του Λιούιστον, της Λίσμπον και του Μπόουντιν –όπου είναι η δηλωμένη κατοικία του Καρντ– να κλειστούν στα σπίτια τους.

