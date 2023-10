Πυροβολισμοί στο Μέιν: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης - Εκπαιδευτής όπλων με ψυχιατρικό ιστορικό

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία προκειμένου να εντοπίσει και να συλλάβει τον δράστη του νέου περιστατικού με φονικούς πυροβολισμούς στο Μέιν των ΗΠΑ.

Σε συνέχεια των αρχικών αναφορών ο δράστης ταυτοποιήθηκε, ονομάζεται Ρόμπερτ Καρντ και έχει διατελέσει εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων με εκπαίδευση στον Στρατό των ΗΠΑ στο Μέιν. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ το καλοκαίρι είχε κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή του σε μονάδα ψυχικής υγείας, αφού απειλούσε να ανατινάξει στρατιωτική βάση. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Ο δράστης, οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, διαφεύγει ακόμη τη σύλληψη και η αστυνομία έχει εξαπολύσει «ανθρωποκυνηγητό» για τον εντοπισμό του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Facebook φωτογραφίες που τον εικονίζουν με καστανόχρωμο φούτερ-ζακέτα. σκούρο μπλε παντελόνι κάργκο και με τουφέκι εφοδιασμένο με σκοπευτικό στα χέρια, έτοιμο να ρίξει.

Hundreds of police fanned out across the state of Maine hunting for a man wanted in connection with mass shootings at a bar and a bowling alley that left multiple casualties in the town of Lewiston https://t.co/bnh2eiYYkE pic.twitter.com/EybAMaPgoF