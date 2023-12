Πυροβολισμοί στην Πράγα: Το χρονικό, ο δράστης και οι υποψίες για 3 ακόμα δολοφονίες στο παρελθόν

Η αστυνομία είχε αρχίσει τις έρευνες για το παρελθόν του 24χρονου ένοπλου που σκότωσε 14 άτομα στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν από τους πυροβολισμούς στην Πράγα. Τότε που ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας.

Οι αρχές άφησαν να εννοηθεί ότι ο 24χρονος σκότωσε τον πατέρα του. Ωστόσο, εξετάζουν και αν ο δράστης των πυροβολισμών στην Πράγα ευθύνεται και για τον θάνατο δύο ακόμα ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα. Ο επικεφαλής της τσεχικής αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι ο 24χρονος φοιτητής που πυροβολούσε σήμερα στην Πράγα «ήθελε να αυτοκτονήσει». Η αστυνομία άρχισε να εκκενώνει ένα κτίριο στο Πανεπιστήμιο Charles, καθώς γνώριζαν ότι θα παρακολουθούσε εκεί μια διάλεξη Ο 24χρονος όμως ήταν σε άλλο κτίριο της Σχολής Τεχνών.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας μαζί με την αστυνομία ανέφεραν στη συνέντευξη Τύπου, πως οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο ενδεχόμενο ο 24χρονος, φοιτητής- που έχει ταυτοποιηθεί ως Ντάβιντ Κόζακ, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί επίσημα από τις αρχές αυτό- να ευθύνεται για τον θάνατο δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα, ενός άνδρα και της κόρης του, στο δάσος Κλανοβίτσκι κοντά στην Πράγα. Πιστεύουν ότι ο δράστης - ο οποίος δεν έχει ποινικό μητρώο - επέλεξε τα θύματά του στην τύχη. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι 14 άνθρωποι (και ένας ο δράστης 15) σκοτώθηκαν σήμερα στην Πράγα και 25 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 10 σοβαρά.

Στις 15:00 τοπική ώρα η αστυνομία έλαβε τις πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς στην Πράγα. Όλα τα θύματα πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν μέσα στο κτίριο. Άλλα 25 άτομα τραυματίστηκαν, 10 από αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία είπε ότι ο ένοπλος διέθετε «τεράστιο οπλοστάσιο και πυρομαχικά», Σε αποψινή συνέντευξη Τύπου, ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν δήλωσε ότι στο κτίριο του πανεπιστημίου βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, όπως αναφέρει το BBC. «Θα μπορούσαμε να είχαμε δεκάδες θύματα αν δεν υπήρχε μια γρήγορη αντίδραση της αστυνομίας», πρόσθεσε. Είκοσι λεπτά μετά την έναρξη των πυροβολισμών, η αστυνομία είπε ότι βρήκε το πτώμα του 24χρονου.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν.

«Στις 13.59 λάβαμε τις πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς» είπε ο Βόντρασεκ, προσθέτοντας ότι η μονάδα ταχείας επέμβασης έφτασε στον χώρο μέσα σε 12 λεπτά. «Στις 14.20, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση μας είπαν ότι είδαν το ασάλευτο σώμα του δράστη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, με βάση μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 24χρονος αυτοκτόνησε.

Επικαλούμενος μια έρευνα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Βόντρασεκ είπε ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε» την επίθεση από μια «παρόμοια περίπτωση που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος», υπογράμμισε. Κανείς από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την ταυτοποίηση των θυμάτων επειδή οι πυροτεχνουργοί δεν έχουν ολοκληρώσει την έρευνά τους στους χώρους του πανεπιστημίου.

