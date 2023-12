Πυροβολισμοί στην Πράγα: Στους 15 οι νεκροί- Φοιτητής ο δράστης

Τουλάχιστον 15 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί μεταξύ αυτών και ο δράστης από τους πυροβολισμούς στην Πράγα.

Ο ένοπλος που σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο πανεπιστήμιο της Πράγας ήταν φοιτητής, σύμφωνα με την αστυνομία και πριν από λίγο εντοπίστηκε το πτώμα του μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου όπου άνοιξε πυρ.

Το «άψυχο σώμα» του ένοπλου βρέθηκε στο πανεπιστήμιο, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο οποίος επιβεβαίωσε επίσης ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν στην επίθεση. Πρόσθεσε ότι πιστεύεται ότι ο δράστης εμπνεύστηκε από παρόμοιες σφαγές που έγιναν στο εξωτερικό. Οι πυροβολισμοί δεν συνδέονται με τη διεθνή τρομοκρατία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιτ Ρακούσαν, ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών.

Ο δήμαρχος της Πράγας είπε ότι ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε. Ο ένοπλος ήταν φοιτητής από ένα χωριό κοντά στην Πράγα και ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός νωρίτερα σήμερα. Ο δράστης φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ο 24χρονος Ντάβιντ Κόζακ, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές Από το περιστατικό άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το όπλο ήταν στρατιωτικού τύπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες σε μία περιοχή όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι εξόχως αυξημένα. Εξάλλου, τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Τσεχία είναι πάρα πολύ αυστηρά.

#BREAKING: Mass shooter of #Prague is identified as David Koza. He used what appears to be a designated marksman rifle to kill three civilians & cause injuries among 20 others. He positioned himself over Charles University building. He committed suicide after killing people. pic.twitter.com/mt2MKrSBAG