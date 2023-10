Πυροβολισμοί στο Μέιν: 22 νεκροί, δεκάδες τραυματίες - Διέφυγε ο δράστης

Νέο σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στο Μέιν, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ σε αλλεπάλληλες επιθέσεις με πυροβολισμούς ενόπλου στην πόλη Λιούιστον, στην πολιτεία Μέιν των βορειοανατολικών ΗΠΑ, δήλωσε τοπικός αιρετός τηλεφωνικά στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. «Έχουμε 22 επιβεβαιωμένους νεκρούς και πολλούς, πάρα πολλούς τραυματίες», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μακάρθι, δημοτικός σύμβουλος στην πόλη περίπου 35.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων βόρεια από το Πόρτλαντ.

Τον ίδιο απολογισμό είχε μεταδώσει λίγο νωρίτερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε τηλεφωνικά με την κυβερνήτρια του Μέιν, την Τζάνετ Μιλς, καθώς και μέλη του Κογκρέσου από την πολιτεία, προσφέροντας την πλήρη υποστήριξη των ομοσπονδιακών αρχών στις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετά το μακελειό, που χαρακτήρισε φρικιαστικό, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Ο φερόμενος ως δράστης, οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, διαφεύγει ακόμη τη σύλληψη και η αστυνομία έχει εξαπολύσει «ανθρωποκυνηγητό» για τον εντοπισμό του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Αντροσκόγκιν, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Facebook φωτογραφίες που τον εικονίζουν με καστανόχρωμο φούτερ-ζακέτα. σκούρο μπλε παντελόνι κάργκο και με τουφέκι εφοδιασμένο με σκοπευτικό στα χέρια, έτοιμο να ρίξει.

Αργότερα, ανακοίνωσαν πως πιστεύουν ότι ο ύποπτος είναι ο Ρόμπερτ Καρντ, 40 ετών, χωρίς να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες ούτε να κάνουν κάποια εκτίμηση για τα κίνητρά του.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: αίθουσα μπόουλινγκ και πάρτι, εστιατόριο-μπαρ και εφοδιαστικό κέντρο αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Οι αρχές, που απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία SUV λευκού χρώματος, ζητώντας από τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τον κάτοχό του και να επικοινωνήσουν μαζί τους αν το δουν.

Facebook Twitter

Τα δημόσια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, ανακοίνωσε αξιωματούχος της σχολικής διεύθυνσης της περιοχής.

Η χθεσινή είναι η πιο πολύνεκρη επίθεση του είδους στις ΗΠΑ από τον Αύγουστο του 2019, όταν νεαρός εφοδιασμένος με AK-47 άνοιξε πυρ εναντίον πελατών σούπερ μάρκετ στο Ελ Πάσο, κυρίως μεξικανούς και λατινοαμερικάνους, διαπράττοντας –σύμφωνα με τις αρχές– έγκλημα ρατσιστικού μίσους.

Η φονικότερη επίθεση ενόπλου στην αμερικανική ιστορία διαπράχτηκε στο Λας Βέγκας το 2017, όταν άνδρας που είχε στην κατοχή του αρκετά αυτόματα τουφέκια άνοιξε πυρ από δωμάτιο σε υψηλό όροφο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας. Απολογισμός: 58 νεκροί.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των όπλων στην επικράτειά τους και την ευκολία με την οποία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σ’ αυτά οι Αμερικανοί.

Η χώρα μετράει περισσότερα όπλα (κάπου 400 εκατ.) απ’ ό,τι κατοίκους, ενώ ο ένας ενήλικος στους τρεις έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ο ένας στους δύο ζει σε νοικοκυριό με τουλάχιστον ένα όπλο.

Συνέπεια της διάδοσης τους είναι ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης θανάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν χωράει καμιά σύγκριση με αυτούς σε άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες.

Χωρίς να λογαριάζονται καν οι αυτοκτονίες, το τρέχον έτος έχουν σκοτωθεί από σφαίρες πάνω από 15.000 άνθρωποι στη χώρα, κατά τους αριθμούς του εξειδικευμένου ιστότοπου Gun Violence Archive.

Είναι τα λεγόμενα mass shootings –οι επιθέσεις ενόπλων με τουλάχιστον τέσσερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής της τάξης– αυτά που σοκάρουν περισσότερο και μένουν χαραγμένα στη μνήμη των Αμερικανών, ενώ, κάθε φορά, αναδεικνύουν το πελώριο ιδεολογικό χάσμα των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών όταν τίθεται το ζήτημα πώς πρέπει να προλαμβάνονται τέτοιες τραγωδίες.

Mass Shooting in Lewiston, Maine



-Manhunt for suspect Richard Card



-Emergency Alert citywide shelter in place



- Police checking hospitals due to threats



-22 dead, dozens wounded



-Mass Shootings at Spare Time Recreation Bowling Alley and Schemengees Bar & Grille Restaurant pic.twitter.com/Z4PtWKDsah