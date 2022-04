Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν - 13 τραυματίες, πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο σε υπόγειο σταθμό του Μπρούκλιν, όπου εντοπίστηκαν και πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν στην 36th Street μετά από αναφορές για καπνούς για να βρουν επί τόπου πολλούς τραυματίες από πυροβολισμούς.

Multiple people shot in the 36th street station in #Brooklyn #NewYork pic.twitter.com/R4zpZEdwYI — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) April 12, 2022

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας πιθανώς ντυμένος με στολή υπαλλήλων του MTA (Metropolitan Transportation Authority) φέρεται να εκτόξευσε κάποιου είδους μηχανισμό και να άνοιξε πυρ. Οι αρχές αναζητούν έναν άνδρα με αντιασφυξιογόνο μάσκα και πορτοκαλί γιλέκο.

Φωτογραφίες και βίντεο που διακινήθηκαν μέσω social media έδειχναν ανθρώπους αιμόφυρτους στις αποβάθρες του σταθμού και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

New York City's fire department says five people have been shot and 13 people injured at the 36th Street subway station in Brooklyn's Sunset Park. More follows...



Watch talkRADIO TV live ► https://t.co/p64EpgYxWB | #NewYork pic.twitter.com/AUXEeLtqNT — talkRADIO (@talkRADIO) April 12, 2022

Κάποιοι από τους τραυματισμένους άρχισαν να πηδούν σε άλλο τρένο για να καταφύγουν στην επόμενη στάση, λένε πηγές.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, ο οποίος ωστόσο δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τα τραύματα ή την κατάσταση των θυμάτων.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με το BBC, σε τουλάχιστον τέσσερις σιδηροδρομικές γραμμές καταγράφονται καθυστερήσεις.

Με πληροφορίες από New York Times/BBC