Πυρηνικό οπλοστάσιο: Οι ΗΠΑ είχαν 1.419 αναπτυγμένες κεφαλές τον Μάρτιο

Ως την 1η Μαρτίου, το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο περιελάβανε συνολικά 662 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους με 1.419 κεφαλές, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.

Παράλληλα οι Αμερικανοί καλούν την Ρωσία να δώσει κι εκείνη αντίστοιχα στοιχεία στην δημοσιότητα για το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο.

Αναλυτικότερα, η διπλωματία των ΗΠΑ αποκάλυψε χθες τα μεγέθη του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου, εξηγώντας πως εννοεί να συνεχίσει να τηρεί τη συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού με την επωνυμία New Start και παροτρύνοντας τη Ρωσία –η οποία ανέστειλε τη συμμετοχή της σε αυτήν νωρίτερα φέτος– να πράξει το ίδιο.

Ως την 1η Μαρτίου, οι Αμερικανοί είχαν ανεπτυγμένους συνολικά 662 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους –ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει πυραύλους που μεταφέρουν υποβρύχια και βομβαρδιστικά– με 1.419 πυρηνικές κεφαλές, καθώς και 800 εκτοξευτήρες, απαριθμεί ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι ΗΠΑ καλούν τη Ρωσία να τηρήσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη συνθήκη New Start και τα μέτρα σταθεροποίησης, διαφάνειας και επαλήθευσης που περιέχει», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Ρωσία ανέστειλε τον Φεβρουάριο τη συμμετοχή της στη συνθήκη σε αντίποινα για τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης στην Ουκρανία. Η απόφασή της καταδικάστηκε από δυτικές κυβερνήσεις.

Η συνθήκη New Start, που υπογράφτηκε το 2010, είναι η τελευταία διμερής συμφωνία για τον πυρηνικό αφοπλισμό ανάμεσα στους Ρώσους και στους Αμερικανούς. Η Μόσχα είχε ήδη ανακοινώσει στις αρχές Αυγούστου πως ανέστειλε προβλεπόμενες επιθεωρήσεις σε στρατιωτικές της εγκαταστάσεις.

Η New Start περιόρισε τα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο κρατών, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, σε 1.550 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές το μέγιστο για το καθένα, με άλλα λόγια τα μείωσε κατά σχεδόν 30% σε σύγκριση με το 2002, όταν είχαν συμφωνηθεί τα προηγούμενα όρια. Περιόρισε επίσης τον αριθμό των εκτοξευτήρων και των στρατηγικών βομβαρδιστικών στα 800 το μέγιστο.

Η συνθήκη προέβλεπε επαληθεύσεις των οπλοστασίων, αμοιβαία. Οι επιθεωρήσεις ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η κυβέρνηση του σημερινού αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν κατέβαλε προσπάθεια να ξαναρχίσουν, μάταια.

