Πυρά κατά της Lizzo για «υποτιμητικό» για ΑμεΑ στίχο - Της ζητούν να ηχογραφήσει ξανά το τραγούδι

Οι θαυμαστές της Lizzo ζητούν από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ακτιβίστρια να αποσύρει και να επαν-ηχογραφήσει το νέο της σινγκλ Grrrls, ώστε να παραλείψει μία λέξη προσβλητική για τα ΑμεΑ από τους στίχους.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε και μια λέξη στην πρώτη κιόλας στροφή, προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων.

Η Lizzo χρησιμοποιεί τη λέξη «Spaz» -υποτιμητικός όρος για την εγκεφαλική παράλυση, γνωστή κι ως σπαστική δυπληγία.

«Hold my bag, bitch, hold my bag / Do you see this shit? I’ma sp*z.» τραγουδά η Lizzo.

«Είναι σοκαριστικό, με έκανε να μορφάσω. Γιατί να διαλέξεις μια τέτοια λέξη όταν έχεις τόσες άλλες επιλογές; Είναι εντελώς λάθος» ανέφερε η ατζέντης ταλέντων, Άμπι Χιλις, η οποία πάσχει και η ίδια από εγκεφαλική παράλυση.



Χρήστες στα social media κατακεραύνωσαν την Lizzo για τη χρήση μιας τόσο «υποτιμητικής και επώδυνης» λέξης, κρίνοντας πως «δεν έχει καμία δικαιολογία».

Κάποιοι σημειώνουν πως η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είναι μια παθιασμένη ακτιβίστρια υπέρ των plus-size ατόμων, των queer και των μαύρων κοινοτήτων. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της περιλαμβάνουν μηνύματα για το body positivity και την καλή ψυχική υγεία και με αυτή τη λέξη ουσιαστικά αυτο-αναιρείται.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη χρήση μιας τέτοιας προσβολής κατά ΑμεΑ σε τραγούδι εν έτει 2022. Ως κάποια που υπερασπίζεται γυναίκες, ανθρώπους plus size και άλλους που η κοινωνία αντιμετωπίζει άσχημα, η Lizzo κηρύττει inclusivity και πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο».

I’m disappointed in @lizzo for using the word “[email protected]” in her new song “Grrrls”. There’s no excuse for using an ableist insult in a song in 2022. As someone who champions women, plus size people and others whom society treats poorly, Lizzo preaches inclusivity and should do better. — Callum Stephen (He/Him) (@AutisticCallum_) June 11, 2022

Δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες κλήθηκαν -και το έκαναν- να σβήσουν και να ηχογραφήσουν ξανά τραγούδια τους. Η Lady Gaga έσβησε και αντικατέστησε τον R Kelly από το ντουέτο τους Do What U Want όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή του σε εγκλήματα σεξ τράφικινγκ. Και ο Μάικλ Τζάκσον είχε ηχογραφήσει ξανά το σινγκ του They Don't Care About Us ώστε να αφαιρεθεί μια αντισημιτική λέξη.

Με πληροφορίες από BBC/NME