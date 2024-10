Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ στην Ουκρανία, μεταξύ πιστών αντίπαλων ορθόδοξων εκκλησιών.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ στις 17 Οκτωβρίου, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου εκατό άτομα εισέβαλαν βίαια στον ναό. Οι εντάσεις αυτές είναι συνηθισμένες το τελευταίο διάστημα, καθώς αφορούν τις προσπάθειες της Ουκρανίας να περιορίσει την επιρροή της φιλορωσικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία συνδέεται σε ιστορικό επίπεδο με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Από τη συμπλοκή, τραυματίστηκαν αρκετοί πιστοί, οι οποίοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του Τσερκάσι. Όπως διακρίνεται και στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ρωσόφιλοι πιστοί της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έσπασαν τις πύλες εισόδου και έριξαν δακρυγόνα σε πλήθος ορθόδοξων Ουκρανών.

🇺🇦Ukrainian MP Artem Dmitruk has shared footage of the seizure of the Orthodox St. Michael's Cathedral in Cherkassy by Bandera's satanists. God has left Ukraine 😔🤦‍♂️ pic.twitter.com/LU4g8D7aue

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι ιερείς και οι ενορίτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, οχυρώθηκαν μέσα στον ναό, προκειμένου να γλυτώσουν από την οργή των ρωσόφιλων, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ακτιβιστές, προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα και να τερματίσουν την αντιπαράθεση.

❗️ BREAKING: Members of the UOC-Moscow Patriarchate stormed St. Michael's Cathedral in Cherkasy



Metropolitan Theodosius, suspected of inciting inter-religious hatred, was with them.



Once inside the cathedral, the people began to drive out chaplains of the Orthodox Church of… pic.twitter.com/ttAO4XM8PP