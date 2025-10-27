ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Η ιστορία της παγιδευμένης κοινότητας Αφγανών προσφύγων στη βάση Camp As Sayliyah στο Κατάρ αποτυπώνει τις επιπτώσεις της αμερικανικής παρέμβασης, της μεταναστευτικής πολιτικής και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ Facebook Twitter
φωτ.: ΕΡΑ
0

Η παγκόσμια προσοχή στράφηκε στο Αφγανιστάν όταν, την καλοκαιρινή περίοδο του 2021, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μια βεβιασμένη αποχώρηση που άλλαξε τη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής.

Εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί που είχαν συνεργαστεί με τους αμερικανικούς φορείς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα των Ταλιμπάν. Από εκείνη την περίοδο και μετά, ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων αναζήτησε διάσωση με προορισμό τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μόνο λίγοι κατάφεραν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος ή να διαμείνουν σε χώρους υπό αμερικανική επίβλεψη, όπως το Camp As Sayliyah στο Κατάρ.

Αφγανιστάν: Απόδραση στην έρημο, όνειρο χωρίς προορισμό

Η κοινότητα του Camp As Sayliyah αντανακλά την τραγωδία του Αφγανιστάν μέσα από τις ιστορίες των οικογενειών που χωρίστηκαν βίαια κατά την αποχώρηση από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Τα συναισθήματα απώλειας, αβεβαιότητας και ελπίδας συνοδεύουν όσους βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ η διαδικασία μεταναστευτικής εγκατάστασης γίνεται καθημερινός αγώνας.

Η αμερικανική κυβέρνηση αρχικά διαβεβαίωσε πως οι Αφγανοί που στήριξαν τη στρατιωτική παρουσία στη χώρα θα τύχουν ειδικής μεταχείρισης. Ωστόσο, η αλλαγή πολιτικής επί προεδρίας Τραμπ οδήγησε σε πάγωμα των διαδικασιών και σε κάθετη μείωση των αδειών εισόδου.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε αυστηρή ασφάλεια και διαδικασίες ελέγχου, θέτοντας προτεραιότητα στην προστασία της αμερικανικής επικράτειας. Ακόμη και για όσους βρίσκονται ήδη σε αμερικανικό έδαφος, τα προγράμματα προστασίας αναστέλλονται με την αιτιολογία της βελτιωμένης κατάστασης ασφαλείας στο Αφγανιστάν — ένα επιχείρημα που αμφισβητούν διεθνείς οργανώσεις.

Η διαδρομή των προσφύγων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα του Αφγανιστάν

Οι ανθρώπινες ιστορίες, όπως του Ιμπραΐμ και της κόρης του Χουσνία, εκφράζουν τη σύγκρουση μεταξύ ελπίδας για οικογενειακή επανένωση και φόβου για επαναπατρισμό που ισοδυναμεί με θάνατο ή βασανιστήρια. Μέσα στο καταυλισμό, τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα, οι ενήλικες παραμένουν αδρανείς και το μέλλον κρέμεται από τις αποφάσεις του αμερικανικού κράτους. Πολλοί έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις για διάφορα προγράμματα, αλλά η γραφειοκρατία και η έλλειψη ενημέρωσης τους κρατά σε μόνιμη εκκρεμότητα.

Εκτός των βασικών διαδικασιών, δεκάδες Αφγανοί στρατιωτικοί γυναίκες εκφράζουν φόβο για την επιστροφή, αφού η πιθανότητα φυλάκισης ή δολοφονίας από το νέο καθεστώς είναι εξαιρετικά υψηλή. Μερικές οικογένειες παραιτήθηκαν και επέστρεψαν στο Αφγανιστάν, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι έχουν συλληφθεί ή έχουν εξαφανιστεί.

Η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τα θέματα ασφάλειας συνετέλεσαν στην παράταση της αβεβαιότητας για χιλιάδες Αφγανούς που στήριξαν ενεργά τη δυτική παρουσία στη χώρα τους.

Επιπλέον, η υπόθεση του Camp As Sayliyah λειτουργεί ως μικρογραφία της ευρύτερης γεωπολιτικής συγκυρίας της περιοχής. Η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ταλιμπάν, η παρέμβαση του Κατάρ ως προσωρινός οικοδεσπότης, και τα συμφέροντα των γειτονικών κρατών (Πακιστάν κ.λπ.) δημιουργούν ένα πολύπλοκο πλαίσιο που δυσχεραίνει τη λύση του προσφυγικού ζητήματος. Η εξέλιξη στη διαχείριση αυτών των ανθρώπων αποτελεί δείγμα για το μέλλον των μεταναστευτικών ροών από περιοχές αστάθειας όπως το Αφγανιστάν.

Συνοψίζοντας, το δράμα των Αφγανών προσφύγων στο Κατάρ αναδεικνύει την αναγκαιότητα για σαφείς, ανθρώπινες πολιτικές που δεν αγνοούν την ιστορική ευθύνη της Δύσης απέναντι σε λαούς που στήριξαν γεωπολιτικά σχέδια με κόστος τη δική τους ασφάλεια και ελευθερία.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Διεθνή / Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Ινδία, ενισχύοντας τις διπλωματικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ Δελχί και Καμπούλ, ενώ παρακολουθεί στενά το Πακιστάν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Διεθνή / Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Νέα εποχή στην αμυντική συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας: Ο Σερ Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται την Άγκυρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας 40 Eurofighter Typhoon
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Διεθνή / Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Η κυβέρνηση Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις με τη διάσωση 20 δισ. δολαρίων προς την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι - Οργή στις αγροτικές πολιτείες, διχασμός στους Ρεπουμπλικάνους
LIFO NEWSROOM
Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που διέπλευσε τον ωκεανό

Διεθνή / Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που περιέπλευσε τον ωκεανό

Μια μοναδική χειροποίητη σανίδα του σερφ, που χάθηκε το 2024 στην Τασμανία, διασχίζει 2.400 χλμ. μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και επιστρέφει στον ιδιοκτήτη της χάρη στην τύχη, στη θάλασσα και στη δύναμη των social media
LIFO NEWSROOM
 
 