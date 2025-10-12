ΔΙΕΘΝΗ
Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν λένε ότι σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες σε «αντίποινα» στα σύνορα

Οι Ταλιμπάν ανέφεραν ότι, πέρα από τους 58 νεκρούς, 30 Πακιστανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ σκοτώθηκαν εννέα δικοί τους μαχητές και 18 τραυματίστηκαν

Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν λένε ότι σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες σε «αντίποινα» στα σύνορα
Φωτ: EPA
Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον πακιστανικών δυνάμεων σε ορεινές περιοχές των βόρειων συνόρων, κάνοντας λόγο για 58 νεκρούς Πακιστανούς στρατιώτες σε «ενέργεια αντιποίνων».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, οι επιθέσεις έγιναν μετά από παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου και βομβαρδισμό αγοράς στο εσωτερικό του Αφγανιστάν από πακιστανικά αεροσκάφη την Πέμπτη.

Το Ισλαμαμπάντ απάντησε ότι οι επιθέσεις ήταν «απρόκλητες» και ότι στοχοποιήθηκαν πολίτες, προειδοποιώντας για «ισχυρή απάντηση». «Θα ανταποδώσουμε με πέτρα για κάθε τούβλο», δήλωσε ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νακβί, καταδικάζοντας την αφγανική επίθεση ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ανταλλαγή πυρών σε έξι περιοχές

Οι συγκρούσεις εκδηλώθηκαν στην ορεινή μεθόριο Κουνάρ – Κουράμ, όπου και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν βαρύ οπλισμό και πυροβολικό, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή ασφαλείας του Πακιστανικού Στρατού ανέφερε ότι πυρά ανταλλάχθηκαν σε πολλαπλά σημεία της γραμμής των συνόρων, μεταξύ των οποίων τα Ανγκούρ Άντα, Μπαζάουρ, Κουράμ, Ντιρ, Τσιτράλ και Μπαράμτσα.

Αστυνομικός της περιοχής Κουράμ περιέγραψε «έντονα πυρά από την αφγανική πλευρά» γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος) το Σάββατο.

Οι Ταλιμπάν ανέφεραν ότι, πέρα από τους 58 Πακιστανούς νεκρούς, 30 στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ σκοτώθηκαν εννέα δικοί τους μαχητές και τραυματίστηκαν έως 18 άτομα.

Κλειστά τα σύνορα – εκατοντάδες φορτηγά ακινητοποιημένα

Μετά τις συγκρούσεις, τα δύο κύρια συνοριακά περάσματα —Τόρχαμ στα βόρεια και Τσάμαν στα νότια— έκλεισαν, αφήνοντας εκατοντάδες φορτηγά με εμπορεύματα εγκλωβισμένα και στις δύο πλευρές.

Το Πακιστανικό Επιτελείο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι θα ληφθούν «όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν, Αμίρ Χαν Μουτακί, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί, υποστήριξε ότι η Καμπούλ «δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον λαό ή την ηγεσία του Πακιστάν», αλλά «οφείλει να προστατεύει την κυριαρχία και τα σύνορά της».

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγορεί το Πακιστάν για επιθέσεις εντός αφγανικού εδάφους, ενώ το Ισλαμαμπάντ απαντά ότι το Αφγανιστάν φιλοξενεί τρομοκράτες που πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Πακιστανικού κράτους.

Οι εντάσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Μουτακί στην Ινδία, την πρώτη από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021 — κίνηση που σηματοδότησε διπλωματική προσέγγιση μεταξύ Καμπούλ και Νέου Δελχί.

Σε κοινή ανακοίνωση, η Σαουδική Αραβία —που υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Πακιστάν— και το Κατάρ κάλεσαν τις δύο χώρες σε αυτοσυγκράτηση και διάλογο για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από BBC

