Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Ινδία, ενισχύοντας τις διπλωματικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ Δελχί και Καμπούλ, ενώ παρακολουθεί στενά το Πακιστάν

Ο Αμίρ Χαν Μουτάκι, υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, έφτασε στο Δελχί για μια οκταήμερη επίσκεψη που σηματοδοτεί την υψηλότερη επίσκεψη του κινήματος στην Ινδία από το 2021. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς εμπλοκής, με την Ινδία να επιδιώκει να επεκτείνει τις διπλωματικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Η άφιξη του Μουτάκι, στον οποίο χορηγήθηκε προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις του ΟΗΕ για να ταξιδέψει, πραγματοποιείται ενώ οι σχέσεις των Ταλιμπάν με το Πακιστάν έχουν επιδεινωθεί. Η Ινδία, παραδοσιακά αντίπαλος του Πακιστάν στην περιοχή, παρακολουθεί την αλλαγή του ισορροπημένου σκηνικού στην Κεντρική Ασία και αξιοποιεί την ευκαιρία για στρατηγική συνεργασία.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών Σ. Τζαϊσάνκαρ, καθώς και με εκπροσώπους της ινδικής επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη συζήτηση θεμάτων διμερούς συνεργασίας, οικονομίας και εμπορίου. Ένας εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «αναμένουμε εποικοδομητικές συζητήσεις για τις διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά θέματα».

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ταλιμπάν και Ινδίας

Παρά την έλλειψη επίσημης αναγνώρισης των Ταλιμπάν, η Ινδία έχει διατηρήσει ανεπίσημες διπλωματικές σχέσεις και ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν. Η πρόσφατη συνεργασία αντικατοπτρίζει ρεαλισμό και στρατηγική από δύο πλευρές που παραδοσιακά ήταν αντίπαλοι, και αποδεικνύει τη σημασία της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην περιοχή.

Η σχέση Ινδίας-Ταλιμπάν έχει αναπτυχθεί προσεκτικά μετά την ανάληψη της εξουσίας από το κίνημα στην Καμπούλ το 2021. Η Ινδία απέστειλε τεχνική ομάδα για την επίβλεψη ανθρωπιστικής βοήθειας και άρχισε σταδιακά να χορηγεί βίζες σε αξιωματούχους και συγγενείς των Ταλιμπάν. Τον Νοέμβριο, επέτρεψε την τοποθέτηση απεσταλμένου των Ταλιμπάν στο Δελχί και το άνοιγμα προξενείων σε Μουμπάι και Χαϊντεραμπάντ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των σχέσεων με την Ινδία επιτρέπει στους Ταλιμπάν να διαφοροποιηθούν από το Πακιστάν και να δημιουργήσουν εικόνα νομιμότητας για το εσωτερικό τους κοινό. Παράλληλα, η Ινδία εξασφαλίζει τη δική της ασφάλεια απέναντι σε δραστηριότητες του Ισλαμικού Κράτους, της Αλ Κάιντα και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων που απειλούν τη χώρα.

Η επίσκεψη Μουτάκι αποτελεί επίσης στρατηγικό πλήγμα για το Πακιστάν, σηματοδοτώντας πιθανή αλλαγή στις περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων. Ενισχύει τον ρόλο της Ινδίας ως βασικού παράγοντα σταθερότητας στο Αφγανιστάν και ανοίγει τον δρόμο για μια πιο πολυδιάστατη περιφερειακή πολιτική.

Μετά από χρόνια δυσπιστίας και ένοπλων συγκρούσεων, η επίσκεψη αυτή καταδεικνύει ότι η Ινδία και οι Ταλιμπάν προτιμούν τον προσεκτικό και πρακτικό διάλογο για την προώθηση των στρατηγικών τους συμφερόντων.

Με πληροφορίες από BBC

