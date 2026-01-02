Βασιλικός φωτογράφος αποκαλύπτει σπάνιο αυθόρμητο «κλικ» του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τα παιδιά του

Ο φωτογράφος Josh Shinner έχει απαθανατίσει μερικές από τις πιο τρυφερές οικογενειακές στιγμές της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ και αποκάλυψε μία από τις αγαπημένες του φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας.

«Ήταν πραγματικό προνόμιο να φωτογραφίζω τον @princeandprincessofwales τα τελευταία δύο χρόνια και αυτή ίσως είναι η αγαπημένη μου λήψη μέχρι σήμερα», έγραψε ο Shinner στη λεζάντα μιας αυθόρμητης οικογενειακής φωτογραφίας που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Ήταν απλώς μια πραγματικά χαρούμενη και αυθόρμητη στιγμή και είμαι τόσο χαρούμενος που βρέθηκα εκεί για να την απαθανατίσω».

Η φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής φωτογράφισης που ο Γουίλιαμ και η Κέιτ έχουν μοιραστεί πολλές φορές μέσα στη χρονιά, είναι ένα αυθόρμητο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ξαπλωμένο στο έδαφος, περιτριγυρισμένο από τα χαμογελαστά παιδιά του.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, χαμογελά προς τον φακό, ενώ τα αδέλφια της, ο πρίγκιπας Τζορτζ, 12 ετών, και ο πρίγκιπας Λούις, 7 ετών, έχουν στραμμένα τα πρόσωπά τους προς τον πατέρα τους.

Η φωτογραφία είχε κοινοποιηθεί στο παρελθόν και στον λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram, στο πλαίσιο αφιερώματος για τη Γιορτή του Πατέρα τον Ιούνιο. Μαζί με μια πιο επίσημη εικόνα, η λεζάντα αστειευόταν ότι οι δύο φωτογραφίες ήταν ένα στιγμιότυπο «πριν και μετά».

Η οικογένεια έχει επίσης μοιραστεί κι άλλες φωτογραφίες από την ίδια φωτογράφιση, με αφορμή τα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ τον Ιούλιο και του πρίγκιπα Λούις τον Απρίλιο. Ο Σίνερ συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την οικογένεια του Γουίλιαμ και της Κέιτ όταν τράβηξε τη φωτογραφία που έγινε η χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2023.

Με πληροφορίες από people.com

