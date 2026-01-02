Απόψε το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι των «αιωνίων»

Απόψε, με το ντέρμπι των «αιωνίων», Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της regular season για την EuroLeague.

Το 2026 κάνει την πιο δυναμική είσοδο για το ελληνικό μπάσκετ, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να υποδέχεται απόψε 2 Ιανουαρίου τους ερυθρόλευκους και τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη φορά από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι το 2024, όταν η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 97-93 και κατέλαβε την 3η θέση.

Στην αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής, το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός διεξάγεται στις 21:15 στο Telekom Center Athens και μεταδίδεται από ΕΡΑ ΣΠΟΡ και Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της βραδιάς στην EuroLeague:

19:00 Ανατολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι

22:00 Μπάγερν – Μακάμπι Τελ Αβίβ

«Είναι πάντα κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι», λέει ο Γουόκαπ

Ενόψει του μεγάλου ντέρμπι, ο Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το ERT Sports:

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο, από το πρώτο μου ντέρμπι εδώ. Είναι το ίδιο για τον σύλλογο, το ίδιο για εμένα. Είναι πάντα κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, άσχετα με το εάν είναι τελικός ή ένα απλό ματς αρχές Ιανουαρίου».

Ερωτηθείς για το πόσο έχουν αλλάξει οι δύο ομάδες σε σχέση με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν: «Πάρα πολύ. Γενικά, έχουμε περισσότερους υγιείς παίκτες, αλλά είναι και η εξέλιξη της ομάδας. Έχουν περάσει 3-4 μήνες και βελτιώνεσαι σαν ομάδα όσο περνάει η σεζόν. Νιώθεις περισσότερο τους συμπαίκτες σου και είναι πολύ διαφορετικό με το παιχνίδι μας στα πολύ αρχικά στάδια της σεζόν».

Ο Τόμας Γουόκαπ θυμήθηκε το πρώτο του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ: «Είχα COVID όπως φάνηκε μέρες μετά το ματς και ήμουν πολύ κουρασμένος στο γήπεδο. Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί. Για τους νέους παίκτες θα τους έλεγα ότι είναι θέμα εκτέλεσης. Ναι στα ντέρμπι η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, αλλά αγωνιστικά έχει να κάνει με την εκτέλεση. Να είσαι συγκεντρωμένος στο γήπεδο και να εκτελείς σωστά για 40 λεπτά. Οπότε, γυρνώντας πίσω τον χρόνο μπορούμε να πούμε για την ατμόσφαιρα αυτών των αγώνων κλπ., αλλά στο τέλος όλα φαίνονται στο γήπεδο».