Πριν και μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία- Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο φονικός σεισμός στην Τουρκία.

Η Maxar Technologies έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις πόλεις Islahiye και Nurdagi, πριν και μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, του οποίου ο τραγικός απολογισμός έχει ήδη ξεπεράσει τους 11.200 νεκρούς, στην Τουρκία και τη Συρία.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Οι δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν ισοπεδωμένα κτίρια, σκηνές που έχουν στηθεί για τους επιζώντες που προσπαθούν να διαχειριστούν την καταστροφή, έχοντας χάσει δικούς τους ανθρώπους και όλα τους τα υπάρχοντα, εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Κτίρια έχουν καταρρεύσει, οικοδομικά τετράγωνα έχουν «σβηστεί», ενώ οι δρόμοι είναι γεμάτοι συντρίμμια, στις δορυφορικές φωτογραφίες.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τον νεότερο τραγικό απολογισμό: 8.574 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία από τον σεισμό, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 49.100. Αθροιστικά, με τις απώλειες στη Συρία, ο φονικός σεισμός έχει κοστίσει περισσότερες από 11.200 ανθρώπινες ζωές.

