Πριγκίπισσα Ευγενία: Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί

Η πριγκίπισσα Ευγενία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζακ Μπρούκσμπανκ αυτό το καλοκαίρι, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ, προσθέτοντας ότι ο βασιλιάς είναι «ενθουσιασμένος» με την είδηση.

Σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε η 36χρονη Ευγενία, ο Έρνεστ και ο Όγκουστ φαίνονται να κρατούν μια φωτογραφία από το υπερηχογράφημα του μωρού.

Η δήλωση του παλατιού για την εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Ευγενίας

Σε δήλωσή του, το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε: «Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρούκσμπανκ είναι πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι».

Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting their third child together, due this summer.



August (aged 5) and Ernest (aged 2) are also very excited to have another sibling join the family.



His Majesty The King… — The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2026

«Ο Όγκουστ (πέντε ετών) και ο Έρνεστ (δύο ετών) είναι επίσης πολύ ενθουσιασμένοι που θα αποκτήσουν ένα ακόμη αδελφάκι στην οικογένεια».

«Ο βασιλιάς έχει ενημερωθεί και είναι ενθουσιασμένος με την είδηση».

