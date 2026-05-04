Πριγκίπισσα Ευγενία: Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί

Το παιδί πρόκειται να γεννηθεί φέτος το καλοκαίρι

Η πριγκίπισσα Ευγενία περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Τζακ Μπρούκσμπανκ αυτό το καλοκαίρι, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ, προσθέτοντας ότι ο βασιλιάς είναι «ενθουσιασμένος» με την είδηση.

Σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε η 36χρονη Ευγενία, ο Έρνεστ και ο Όγκουστ φαίνονται να κρατούν μια φωτογραφία από το υπερηχογράφημα του μωρού.

Η δήλωση του παλατιού για την εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Ευγενίας

Σε δήλωσή του, το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε: «Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Τζακ Μπρούκσμπανκ είναι πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι».

«Ο Όγκουστ (πέντε ετών) και ο Έρνεστ (δύο ετών) είναι επίσης πολύ ενθουσιασμένοι που θα αποκτήσουν ένα ακόμη αδελφάκι στην οικογένεια».

«Ο βασιλιάς έχει ενημερωθεί και είναι ενθουσιασμένος με την είδηση».

