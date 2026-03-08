ΔΙΕΘΝΗ
Πριγκίπισσα Ευγενία: Αποχωρεί από φιλανθρωπική οργάνωση εν μέσω σκανδάλου γύρω από τον Άντριου

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που η δημόσια προσοχή παραμένει στραμμένη στο σκάνδαλο που περιβάλλει τον πατέρα της

Πριγκίπισσα Ευγενία: Αποχωρεί από φιλανθρωπική οργάνωση εν μέσω σκανδάλου γύρω από τον Άντριου
Φωτ. Getty Images
Η πριγκίπισσα Ευγενία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ρόλο της ως προστάτιδα της βρετανικής οργάνωσης κατά της δουλείας, Anti-Slavery International, έπειτα από επτά χρόνια ενεργής συμμετοχής, εν μέσω του σκανδάλου του Άντριου.

Η 35χρονη κόρη του πρώην πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον είχε αναλάβει τον ρόλο της προστάτιδας τον Οκτώβριο του 2019, ενώ η οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1839, θεωρείται η παλαιότερη ανθρωπιστική οργάνωση κατά της δουλείας στον κόσμο.

Σε ανακοίνωσή της, η Anti-Slavery International ευχαρίστησε την Ευγενία για τη στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια και τόνισε ότι ελπίζει να συνεχίσει να προωθεί την πάλη ενάντια στη δουλεία και την προώθηση της ελευθερίας για όλους.

Το site της οργάνωσης έχει ήδη αφαιρέσει το προφίλ της, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της. Η απόφαση αυτή, έρχεται σε μια περίοδο που η οικογένειά της βρίσκεται υπό έντονη δημοσιότητα λόγω του σκανδάλου που αφορά τον πατέρα της, πρίγκιπα Άντριου, και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Άντριου συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου με υποψίες για αδικήματα δημόσιας κατάχρησης εξουσίας, τα οποία εκείνος αρνείται.

Η Ευγενία, μαζί με την αδερφή της και τη μητέρα τους, Σάρα Φέργκιουσον, δεν έχουν προβεί σε δηλώσεις σχετικά με τη σύλληψη του.

Πηγές αναφέρουν, ότι οι δύο αδελφές παραμένουν κοντά στους γονείς τους, ενώ προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικογενειακή στήριξη και την ανάγκη να αποστασιοποιηθούν από το σκάνδαλο.

Ωστόσο, η βασιλική βιογράφος Ίνγκριντ Σιούαρντ σχολιάζει ότι οι συνέπειες του σκανδάλου έχουν επηρεάσει σημαντικά τη ζωή τους.

Με πληροφορίες από BBC

