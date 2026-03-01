Ηνωμένο Βασίλειο: Εκτός Royal Ascot οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία εξαιτίας της σχέσης των γονιών τους με τον Έπσταϊν

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία απαγορεύτηκε να παραστούν στο φετινό Royal Ascot λόγω των σχέσεων των γονιών τους - Σάρα Φέργκιουσον και Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ - με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η 37χρονη Βεατρίκη και η 35χρονη Ευγενία δεν θα συμμετάσχουν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στη φετινή ετήσια ιπποδρομία που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, πηγή που μίλησε στην Daily Mail, δήλωσε: «Μίλησα με έναν φίλο μου που δουλεύει στο Ascot και μου είπε ότι οι κοπέλες έχουν ενημερωθεί πως δεν μπορούν να παρευρεθούν φέτος».

Πριν λίγες ημέρες, ο Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ συνελήφθη και κρατήθηκε από την αστυνομία για 11 ώρες με την υποψία παραπτώματος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Η σύλληψη στις 19 Φεβρουαρίου ήταν η πρώτη για μέλος της βασιλικής οικογένειας από το 1649, όταν ο βασιλιάς Κάρολος Α’ αποκεφαλίστηκε για προδοσία.

Τελικά, ο πρώην πρίγκιπας, αφέθηκε ελεύθερος υπό το καθεστώς έρευνας.

Μια πηγή πρόσφατα δήλωσε στο PEOPLE ότι η Βεατρίκη και η Ευγενία προσπαθούν να «μείνουν μακριά» από την αντιπαράθεση που αφορά τους γονείς τους.

«Έχουν μικρά παιδιά και αυτός είναι ο παππούς τους - η προτεραιότητά τους είναι να προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά από όλο αυτό», είπε η πηγή.

Με πληροφορίες από People

