Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Οι γείτονές τους αντιδρούν για τα νέα μέτρα ασφαλείας στο Forest Lodge

Καθώς η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Oυίλιαμ ετοιμάζονται να μετακομίσουν στο Forest Lodge, τα νέα μέτρα ασφαλείας γύρω από την κατοικία επηρεάζουν τους γείτονες.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «The Times», έχει τεθεί σε ισχύ μια περίμετρος 2,3 μιλίων γύρω από το Forest Lodge, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον σχεδιάζουν να εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Από την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, οι ντόπιοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στην περιοχή και οι παραβάτες θα συλλαμβάνονται, σύμφωνα με τα σχέδια ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Φράχτες άρχισαν να τοποθετούνται στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ οι κάτοικοι έχασαν την πρόσβαση στην πύλη Cranbourne και στον χώρο στάθμευσης του πάρκου Windsor Great Park, τον οποίο πληρώνουν περίπου 150 δολάρια ετησίως για να χρησιμοποιούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Πολλοί από εμάς βγάζουμε βόλτα τα σκυλιά μας εδώ και 20 χρόνια, οπότε το να μας λένε τώρα ότι δεν μπορούμε πια είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Πληρώνουμε ετήσια συνδρομή για τη συντήρηση του πάρκου, αλλά πλέον δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε μέρος του. Μας έδωσαν μόνο λίγες μέρες προειδοποίηση ότι αυτό το κομμάτι του δάσους θα κλείσει για πάντα. Τώρα θα πρέπει να μπω στο αυτοκίνητο και να πάω κάπου πιο μακριά για να βγάλω βόλτα τον σκύλο μου», ανέφερε κάτοικος μιλώντας στη «The Sun». Ένας άλλος κάτοικος και κηδεμόνας σκύλου, ανέφερε ότι συνήθιζε να παρκάρει στην πύλη Cranbourne για να βγάζει βόλτα τον 9χρονο σκύλο του. Ωστόσο, δήλωσε ότι κατανοεί την αλλαγή.

«Προφανώς είναι απογοητευτικό, γιατί ο σκύλος μου λατρεύει αυτό το μέρος. Ερχόμαστε κάθε λίγες εβδομάδες και τώρα θα πρέπει να βρούμε άλλο μέρος για να κάνει τις βόλτες του. Όμως καταλαβαίνω απόλυτα ότι η ασφάλεια του Oυίλιαμ, της Κέιτ και της οικογένειάς τους είναι υψίστης σημασίας, οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ζουν εδώ με ασφάλεια», εξήγησε.

Εκτός από τις απαγορεύσεις, οι Times αναφέρουν ότι έχουν φυτευτεί νέα δέντρα και έχουν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας για να ενισχυθεί η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια γύρω από το Forest Lodge.

Η Daily Mail είχε αναφέρει παλαιότερα ότι δύο οικογένειες σε σπίτια κοντά στο Forest Lodge κλήθηκαν να αποχωρήσουν από το σημείο νωρίτερα το καλοκαίρι. Το PEOPLE αναφέρει πως δεν εκδόθηκαν εντολές έξωσης και ότι οι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχες ή και καλύτερες κατοικίες εντός του Windsor Great Park, παραμένοντας όλοι σε ιδιοκτησίες της βασιλικής οικογένειας.

Σε μια άλλη προσπάθεια να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα συνεχίσουν να μην έχουν προσωπικό που διαμένει μόνιμα μαζί τους στο Forest Lodge, σύμφωνα με το PEOPLE. Η επί πολλά χρόνια νταντά των τριών παιδιών τους, Μαρία Τουριόν Μποράγιο, καθώς και οι οικιακοί βοηθοί τους, πιθανότατα θα μένουν σε μικρότερες κατοικίες στην περιοχή.

Το Forest Lodge βρίσκεται μόλις τέσσερα μίλια από την τωρινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, επομένως είναι ήδη εξοικειωμένοι με την περιοχή. Ωστόσο, το Forest Lodge θεωρείται το «παντοτινό σπίτι» της οικογένειας, όπου σκοπεύουν να μείνουν ακόμη και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Με πληροφορίες από PEOPLE