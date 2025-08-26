ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Οι νέοι γείτονες τους εκφράζουν ανησυχίες εν όψει της μετακόμισης τους

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ελπίζουν να μετακομίσουν στο Forest Lodge πριν τα Χριστούγεννα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Οι νέοι γείτονες τους εκφράζουν ανησυχίες εν όψει της μετακόμισης τους Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
0

Την ώρα που η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι έτοιμοι να μετακομίσουν στο Forest Lodge στο Ουίνδσορ, οι νέοι γείτονες τους αναμένουν να τους υποδεχτούν.

Οι κάτοικοι του οικισμού Cranbourne Hall Residential Park, θα είναι μερικοί από τους πιο κοντινούς γείτονες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μετά τη μετακόμιση στο νέο τους σπίτι.

Ωστόσο, εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους, καθώς όπως υποστηρίζουν το Forest Lodge, προσφέρει αισθητά λιγότερη ιδιωτικότητα σε σχέση με την τωρινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, παρότι βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

«Τους καλωσορίζω. Αλλά ελπίζω ότι το κοινό θα τους επιτρέψει να ζήσουν εκεί ήσυχα ως οικογένεια. Είναι λιγότερο απομονωμένο σημείο απ’ ό,τι το προηγούμενο σπίτι τους, από όσα γνωρίζω για την τοποθεσία. Θα με στενοχωρούσε να περνούν συνεχώς άνθρωποι από εκεί και να λένε: "Α, εκεί μένουν. Έχουν μικρά παιδιά. Αξίζουν την ιδιωτικότητά τους», ανέφερε γειτόνισσά στην Daily Mail. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένα μέτρα ασφαλείας έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, όπως τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης με μαύρα δίχτυα μπροστά από το σπίτι, καθώς και φύτευση νέων θάμνων.

«Οι ένοικοι δεν το περίμεναν. Τα σπίτια είναι πολύ κοντά στο Lodge, οπότε σίγουρα δεν θα θέλουν τον κάθε "τυχαίο" να ζει εκεί αν πρόκειται να βρίσκονται βασιλικά μέλη δίπλα τους» δήλωσε μια πηγή.

Σε μία ακόμη κίνηση που δείχνει την ανάγκη του βασιλικού ζεύγους για ιδιωτικότητα, δεν θα υπάρχει προσωπικό που θα διαμένει στο σπίτι, όπως επιβεβαιώνει το περιοδικό «PEOPLE». Η επί χρόνια νταντά των παιδιών τους καθώς και οι οικονόμοι, πιθανόν να μείνουν σε μικρότερα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή.

Το Forest Lodge βρίσκεται μόλις τέσσερα μίλια μακριά από το Adelaide Cottage, επομένως το ζευγάρι είναι ήδη εξοικειωμένο με την περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως το Forest Lodge, θα αποτελέσει τη μόνιμη οικογενειακή βάση τους. Πιο συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκοπεύουν να μείνουν για πάντα εκεί ακόμα και όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα.

Το ζευγάρι μάλιστα, ελπίζει να μετακομίσει από το Adelaide Cottage στο μεγαλύτερο σπίτι μαζί με τα τρία τους παιδιά πριν τα Χριστούγεννα. Το Forest Lodge αποτελεί μία «αναβάθμιση» από την τωρινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, όπου μετακόμισαν τον Σεπτέμβριο του 2022. Η γεωργιανή έπαυλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια -σε αντίθεση με τα τέσσερα του Adelaide Cottage- έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ προσφέρουν υποστήριξη σε ευρωπαϊκή αποστολή για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με πληροφορίες, αεράμυνα και επιτήρηση, ενισχύοντας την προστασία της χώρας έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Διεθνή / Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Επιστολή 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών της ΕΕ καλεί σε άμεση δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Ζητούν κυρώσεις, περιορισμούς σε εμπόριο και έρευνα, αν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική πρωτοβουλία
LIFO NEWSROOM
«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

Διεθνή / «Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή» ξεκαθάρισε ο καγκελάριος
LIFO NEWSROOM
«Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Διεθνή / «Φοβάμαι να πάω στο σινεμά»: Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ φιλί στο «Lightyear» τρομοκράτησε τον Snoop Dogg

Ο Αμερικανός ράπερ είπε ότι ένιωσε «φοβισμένος» όταν πήγε τον εγγονό του στον κινηματογράφο και χρειάστηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το ομόφυλο ζευγάρι που εμφανίζεται στην ταινία
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Πέντε δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς αεροπορικών πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου

Διεθνή / Γάζα: Πέντε δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς αεροπορικών πληγμάτων του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναγνώρισαν ότι διεξήγαγαν πλήγμα «στην περιοχή του νοσοκομείου» Νάσερ και πρόσθεσαν ότι «στόχος δεν ήταν οι δημοσιογράφοι»
LIFO NEWSROOM
 
 