Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ: Εμφάνιση-έκπληξη πριν τη συναυλία για τη στέψη του Καρόλου

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ έκαναν μία εμφάνιση-έκπληξη σε σημερινή εκδήλωση για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Η στέψη – τόσο του Καρόλου όσο και της βασίλισσας Καμίλα – έλαβε χώρα χθες, αλλά η χώρα παραμένει σε «βασιλικούς ρυθμούς».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ χαιρέτισαν και συνομίλησαν με το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο ανάκτορο του Ουίνσδορ, ενόψει της αποψινής συναυλίας που είναι προγραμματισμένη.

Royal visit by Prince William and Catherine as they meet crowds on the Long Walk in Windsor. #PrinceandPrincessofWales #CoronationBigLunch #Windsor pic.twitter.com/5TcqsUbeYs