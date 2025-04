Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το συμβολικό ταξίδι για την 14η επέτειο γάμου τους

Στο μέρος που γνωρίστηκαν για πρώτη φορά, γιόρτασαν την 14η επέτειο του γάμου τους, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν σήμερα ένα γραφικό νησί στη Σκωτία, για να γιορτάσουν την 14η επέτειο του γάμου τους, πραγματοποιώντας το σημαντικότερο κοινό τους ταξίδι τους - τουλάχιστον μέχρι τώρα - για φέτος.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 29 Απριλίου του 2011 στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ, σε μια τελετή που παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Σημειώνεται πως είχαν γνωριστεί δέκα χρόνια νωρίτερα στη Σκωτία, όταν ήταν και οι δύο φοιτητές και σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο St Andrews .

Σήμερα, για να γιορτάσουν αυτή τη σημαδιακή ημέρα, το ζευγάρι πραγματοποίησε μια διήμερη απόδραση στις νήσους Μαλ και Αϊόνα, που ανήκουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εβρίδων, στα δυτικά παράλια της Σκωτίας.

Wonderful to be back on the Isle of Mull. Thank you to everyone for such a warm welcome ❤️ W & C pic.twitter.com/pBmx9qCLri — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησαν το ταξίδι τους από την πόλη Τόμπερμορι, έδειχναν χαλαροί και χαμογελαστοί, ενώ χαιρετούσαν ένα πλήθος περαστικών που ήθελε να τους ευχηθεί, υπό τους ήχους μιας γκάιντας. Επισκέφθηκαν ένα κοινοτικό κέντρο προτού καταλήξουν σε μια αγορά με χειροποίητα προϊόντα, όπου συνομίλησαν με υπαίθριους πωλητές και έβγαλαν φωτογραφίες με ντόπιους.

Με αναρτήσεις του στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες χαιρετούσε πολίτες, μεταξύ άλλων παραγωγούς σε μια τοπική αγορά και τους ευχαρίστησε για τη «θερμή υποδοχή και ένα τέλειο απόγευμα που πέρασαν στο Τόμπερμορι».

A huge thanks to the local community for the warm welcome and a brilliant afternoon spent in Tobermory. pic.twitter.com/RALC3IBY7w — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2025

Exploring Croft 3 on the west coast of Mull. A working farm and restaurant rooted in sustainability. From low-carbon design to a menu shaped by the land, every detail celebrates local produce and community connection. A proud example of island innovation! 🍽️ pic.twitter.com/cttcJ5YxlW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2025

Ανέφεραν επίσης πως είναι υπερήφανοι που θα στηρίξουν την ανακαίνιση του Aros Hall, μιας αίθουσας εκδηλώσεων στην περιοχή. Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως μετά τις επίσημες υποχρεώσεις τους, θα περάσουν την επέτειό τους σε ένα μικρό, απομονωμένο εξοχικό σπίτι στο Μαλ.

Με πληροφορίες από Reuters